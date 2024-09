La dura confesión de IlloJuan: vuelve a hablar de su ruptura con Masi y de su mal momento

No cabe duda de que el anuncio de la ruptura entre el streamer' IlloJuan y la presentadora Masi Rodríguez el pasado mes de julio ha sido una de las noticias más impactantes de todo el verano en redes sociales. La pareja de creadores de contenido, una de las más carismáticas del entorno digital, sorprendía a propios y extraños con el anuncio del punto y final a una relación de más de siete años.

Pues bien, desde el momento en el que ambos oficializaron su ruptura a través de un vídeo a mediados de julio, no habíamos vuelto a saber nada sobre IlloJuan, no así sobre Masi. Hasta ayer lunes, día en el que el streamer malagueño volvía a su canal de twitch, donde es seguido por más de cuatro millones de usuarios, y hacía repaso de todo lo que ha vivido estos últimos meses.

"Ya sabéis que yo peco muchas veces de ser quizá demasiado transparente con algunas cosas. Yo, como comprenderéis, como es normal, hubo un momento en el que pensé en pirarme. Pirarme rollo me dedico a otra cosa", afirmaba el malagueño de 30 años.

Tras dos meses sin stremear, IlloJuan regresa y confiesa que estuvo a punto de dejarlo todo. ❤️‍🩹



“Hubo un momento en el que pensé en pirarme. Pirarme, rollo me dedico a otra cosa. Me piro. Por suerte es un pensamiento que me duró poco. Me duró unos días...” pic.twitter.com/HdY66Zt6vV — Terreno Viral (@terrenoviral) September 9, 2024

"Por suerte es un pensamiento que me duró poco, me duró unos días. No sabéis este verano la cantidad de gente que he visto por la calle, y he recibido tanto cariño, tanta peña que me decía que me echaba de menos, tanta gente que me decía que le ayudan mis vídeos, tanta peña que se despeja con esto...", matizaba IlloJuan, abrumado por el trato recibido por parte de los fans.

"Pocas veces en mi vida, y mira que llevo dedicándome a esto cuatro o cinco años, yo nunca he sentido tanta responsabilidad, tanto cariño de la gente, tanto calor", aclaraba el creador de contenido para alivio de sus seguidores, que ven como IlloJuan no se ha retirado yal y como sugerían algunos rumores en las redes.

A pesar de las muestras de cariño, no han faltado los que han querido tomarse su regreso y su correspondiente justificación con humor. "Le duró hasta que entró a infojobs", contestaba un usuario. "Yo lo pensé y lo hice, era futbolista y ganaba mucha pasta y lo dejé y ahora soy tuitero", bromeaba otro.

Le duró hasta que entró a infojobs — nen (fan) (@FCB_nenn) September 9, 2024