"No estoy obligado a trabajar porque nací sin mi consentimiento", la última locura viral

"Considero que a pesar de tener veintiún años no estoy obligado a trabajar, porque básicamente yo nací sin mi consentimiento. O sea mis papás me obligaron a nacer". Parece una broma pero no lo es. Se trata del último vídeo viral en redes, en el que un joven lamenta tener que trabajar y responsabiliza directamente a sus padres de haberlo traído al mundo sin contar con su opinión.

A decir verdad el argumento de este joven es impecable desde un punto de vista meramente filosófico. Él en ningún momento pidió a sus padres haber nacido, como él mismo dice fue "obligado" a nacer, siendo esta la primera de las innumerables tareas que un ser humano hace no por gusto, sino por obediencia a la jerarquia paternal. Y si, como es el caso, su llegada al mundo no fue en ningún momento motivada por una decisión propia sino ajena, ¿por qué habría de tener que trabajar?

"No me preguntaron si yo quería nacer. No me pidieron consentimiento y no tiene sentido que porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años ahora yo tenga que trabajar", argumenta el joven en un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie en las redes sociales.

El vídeo ha sido compartido por el usuario de X, antigua Twitter, por el usuario "Recuncho3", consiguiendo en poco tiempo más de tres millones de visualizaciones y cerca de 40.000 interacciones, datos que dan fe de la absoluta incredulidad que ha causado el testimonio de este veinteañero.

"Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? que me mantengan ellos y listo", concluye en su reflexión. Lamentablemente, su alegato cargado de buenas intenciones no ha sido compartido en redes sociales, donde los usuarios no podían dar crédito ante las palabras de este joven de 21 años.

Las respuestas, digamos que poco amistosas, no se han hecho esperar. "Otro al que le falta la zapatilla con tirabuzón y una buena patada en el culo", "me trato de imaginar, diciéndole eso a mi padre, no a los 21, a los 16, y me da la risa de pensar donde tenía que ir a buscar la cabeza de la h*** que me mete" o "a esta edad y con esos argumentos, maleta y puerta. Darwin tenía razón" son sólo algunos de los comentarios que podemos leer en la publicación.

Otro al que le falta la zapatilla con tirabuzón y una buena patada en el culo — Mi otro lado (@Miotrolado7) July 21, 2024

A esta edad y con esos argumentos, maleta y puerta.

Darwin tenía razón. — © Antoni Negre Colmillo (@antoninegre) July 21, 2024