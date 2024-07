Soy andaluz, sevillano y viva mi acento: el aplaudido alegato de un periodista en Twitch

Ismael Medina, periodista deportivo sevillano célebre en las redes sociales por haber protagonizado en los últimos años multitud de memes debido a su inconfundible acento andaluz, ha realizado unas declaraciones en el canal de Twitch Zona Mixta reivindicando su manera de hablar y que están siendo estos días muy aplaudidas en redes sociales.

"Yo tengo mi acento andaluz y no lo voy a cambiar. No me ha ido mal en mi trayectoria, esta es mi temporada número 35 como comunicador", comenzaba diciendo Medina. El periodista ha visto estos años cómo Internet se llenaba de burlas y memes a cerca de su propia manera de hablar, algunos tan célebres como el de "cabreo morrocotudo" o el referente a su pronunciación del ex jugador francés del Sevilla Steven N´Zonzi.

"Por mucho que yo ensaye delante del espejo, remarcar 'En Zonzi' como si hubiera nacido en Valladolid, no me va a salir. Es 'En Sonsi'", afirmaba el veterano reportero en referencia al nombre que le ha hecho tan popular en Internet.

🎙️ ISMAEL MEDINA, sobre su pronunciación de los jugadores:



🗣️ ''Remarcar 'En Zonzi' como si fuera de Valladolid, no me va a salir. Es 'En Sonsi'"



❤️ ''Yo tengo mi acento andaluz y no lo voy a cambiar. Me siento orgulloso de ser andaluz y sevillano''#ZonaMixta pic.twitter.com/eitHR6CqlB — Zona Mixta (@ZonaMixta__) July 2, 2024

"Creo que al andaluz le debe gustar y debe llevar a gala su acento, además de escribir bien, hablar bien o comunicar bien. Yo tengo mi acento andaluz y no lo voy a cambiar. Me siento orgulloso de ser andaluz y sevillano'', concluye Medina.

Sus declaraciones han sido recibidas con una cálida acogida, especialmente por usuarios andaluces que suscribes todas y cada una de las palabras del carismático reportero. Su naturalidad a la hora de afrontar las críticas, su sentido común exponiendo sus ideas o la reivindicación de su acento andaluz y sevillano han sido algunos de los aspectos más valorados en la red.

"Este hombre es muy grande, además de ser un excelente periodista", podemos leer en uno de los comentarios a la publicación con mayor repercusión. Otro afirma: " Pues sí, los sevillanos seseamos y es nuestra seña de identidad, de la cual tenemos que sentirnos orgullosos".

Este hombre es muy grande, además de ser un excelente periodista. — Un bético suelto (@BeticoSuelto) July 2, 2024