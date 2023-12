El duro adiós de Alba Carrillo a su perra Lea que emociona a las redes: "Tengo el alma rota"

Solo aquellas personas que quieren o han querido a un perro saben lo que se siente cuando hay que despedirse de ellos. Al resto de la humanidad podrá parecerles exagerado que se les trate como a un miembro más de la familia y que duela tanto su pérdida, sobre todo cuando sucede antes de tiempo, como en el caso de la perrita de Alba Carrillo. La colaboradora y ex de Feliciano López, ha querido despedirse de ella con unas bonitas palabras en sus redes sociales que han logrado emocionar a sus seguidores.

Lea, que así se llamaba la perra, compartía su protagonismo con Fresh, ambos de raza pomerania. Ella iba a cumplir 3 años el próximo 4 de enero, mientras que su hermano hará 4 en julio. La también modelo ha querido dedicarle una historia en Instagram y también una publicación, esta última con varias fotografías en las que se ve a ambos canes y a la más pequeña junto a su hijo en actitud cariñosa, dejando patente una gran conexión entre ambos.

"Te quiero mucho, Lea, descanse en paz", ha escrito en la historia, junto a una foto de la perrita color canela y un emoji del corazón vendado. "No puedo creer lo que ha pasado", expresaba triste, explicando que "hoy se fue, no se sabe por qué, todo el mundo tiene un final". Resaltaba lo joven que era, sin llegar apenas a los tres años, una edad en la que la muerte no debería habérsele cruzado: "Estaba perfectamente, pero las cosas, queramos o no, coinciden". Otra de sus perras, Lanas, habría fallecido también por estas mismas fechas hace 4 años y Lunes, por su parte, en noviembre de 2020:

A mayores, Carrillo ha querido escribir un bonito texto acompañando a su carrusel de fotografías. "Llegaste un 4 de enero de hace casi tres años y parece que has estado aquí toda una vida", comienza, confesando que "vuelvo a levantar la mano cuando preguntan: '¿alguien con el alma rota?' Es indescriptible el dolor que se siente cuando se van, igual de fuerte que el amor que transmiten cuando están".

Lamenta Alba Carrilo que "solo he sentido ese dolor en el pecho y estas ganas de aullar como un animal con mi familia perruna", deseando que "si existe un cielo de perros, quiero ir allí y abrazaros mucho aunque me tenga que vacunar cada semana". Explica que es lo que hace habitualmente porque los canes le dan alergia y finaliza afirmando que "por primera vez en mi vida reflexiono si merece la pena querer tanto, porque se sufre mucho, muchísimo".

La publicación de Carrillo, que se hizo en la medianoche del miércoles, ha acumulado miles de reacciones, entre ellas los mensajes de pésame de sus seguidores.

