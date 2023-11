Alba Carrillo salta a TVE: competirá contra Terelu Campos y Rocío Carrasco en 'Bake Off: Famosos al horno'

TVE vuelve a pescar en rostros conocidos procedentes de Telecinco. Tras fichar a Rocío Carrasco y a Terelu Campos, ahora es el turno de Alba Carrillo. La ex de Feliciano López, otrora colaboradora de varios formatos de Mediaset como Sálvame, Ya es mediodía o Fiesta, será una de los concursantes de la segunda edición de Celebrity Bake Off (retitulada como Bake Off: Famosos al horno), talent culinario que retoma La 1. Se une así a otros rostros antiguos de la cadena de Fuencarral que saltan a la pública.

Según avanza Algo Pasa TV; dos años después de su cancelación, TVE recupera el talent show, cuya primera edición la hizo Amazon Prime Video. Recientemente, Terelu Campos se convirtió en la primera concursante confirmada por la propia Corporación, al ser Mañaneros el formato que anunció el fichaje de la periodista por el talent producido por Boxfish.

La salida de Carrillo de Telecinco fue tremendamente polémica. La modelo fue incluida en la famosa lista negra que tuvo Mediaset en la primera mitad del año, en la que estuvieron nombres como los de Kiko Rivera o Bárbara Rey (los cuales hace ya bastante que dejaron de estar). A mediados de abril, se supo que la cadena de Fuencarral había prescindido de la colaboración de la ex de Fonsi Nieto, dejando así de colaborar en la sección Fresh del extinto Ya es mediodía; como también tuvo que dejar su papel de tertuliana en La isla de las tentaciones.

[TVE sorprende al comprar 'Celebrity Bake Off' tras no ser renovado por Prime Video y lo emitirá en 2024]

Posteriormente, la ex de Thibaut Courtois cargó duramente contra la cadena. "Se supone que Mediaset utilizó a la productora en la que estaba trabajando de continuo, porque llevaba cinco años en el programa, para despedirme. Me dijeron que la cadena ya no quería contar conmigo. Pregunté por el motivo y me dijeron que querían caras nuevas", aseguraba en una entrevista de El Confidencial, señalando que no se creía los motivos. "No me vale como excusa", exclamó.

Alba Carrillo en ‘Fiesta’

En un vídeo en redes sociales, Carrillo atacó a toda la cadena. "Ni con toda la lejía del mundo vais a lavar esa cadena", bramó. "A mí me contrataron hace cinco años en Ya es mediodía porque lo querían remontar. Me dijeron que me pagarían una mierda, pero que cuando el programa empezara a volar, negociaríamos. Nunca sucedió. Hasta que estas Navidades, me planté y me dijeron que me subían 20 euros, pero que me quitaban el parking. Tenía que elegir entre los 20 euros o el parking", prosiguió.

Con la adición de Carrillo a TVE, se van completando la lista de nombres que tras su salida de Mediaset se han recolocado. Recientemente, se ha sabido que Lydia Lozano ha fichado como colaboradora de Mañaneros. Además, Alberto Díaz, Gema López, Pilar Vidal o Adela González están en Atresmedia. Eso sin contar que el docu-reality Sálvese quien pueda triunfa en Netflix.

Sigue los temas que te interesan