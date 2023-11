Las redes cargan contra las críticas al nuevo anuncio de Suchard: "¿Podéis dejar de ser unas amargadas?"

El anuncio navideño de Suchard ha sido uno de los más madrugadores de este año y ya a comienzos de noviembre logró hacernos soltar un par de lagrimitas con el retrato que ha hecho del paso del tiempo y la familia. Un aplauso generalizado logró que se hiciese viral con rapidez, pero no a todo el mundo le ha gustado y ahora se ha creado una polémica en torno a la opinión de la periodista Luz Sánchez-Mellado, que se ha quejado de la "turra" que nos están dando con el "turrón".

En esta ocasión, los protagonistas animados del anuncio de Suchard son una pareja mayor sobre la que se sostiene que "la Navidad es celebrar la vida, juntarse con nuestros seres queridos, hacer balance del año y disfrutar de momentos mágicos", como explicaba la marca, usando "la vida es lo que pasa entre Navidad y Navidad" como lema principal de la campaña. Junto a ellos dos y a las fotografías familiares, recorremos su historia para responder a la pregunta: "¿Lo hemos hecho bien?".

Momentos significativos de sus vidas pasan por la pantalla, siempre con la Navidad como telón de fondo, desde sus primeras celebraciones juntos en 1973 hasta el primer embarazo de la mujer, la despedida de su mascota o la llegada de sus nietos, pasando también por la pandemia y aterrizando en el presente: "Sí, lo hemos hecho bien", concluyen valorando lo construido y haciéndonos recordar al resto, inevitablemente, a los que celebraron con nosotros estas fechas y ahora ya no están.

"La familia perfecta ya huele"

Aunque ha gustado a la mayoría, a la periodista de El País no le ha terminado de convencer y ha querido reflexionar sobre ello en la red social X. "El anuncio de Suchard y la familia perfecta ya huele", ha escrito, vaticinando que "anda que no queda turra, digo turrón" y defendiendo que "los padres y madres divorciados, solos, y los no padres y madres también lo han hecho bien", rompiendo una lanza por la validación de las familias diversas que esta vez no se han visto reflejadas:

El anuncio de Suchard y la familia perfecta ya huele, y anda que no queda turra, digo turrón. Por cierto, los padres/madres divorciados/as, solos/as, y los no padres/ madres, también lo han hecho bien. — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) November 26, 2023

La opinión de Sánchez-Mellado parece que ha tocado en hueso porque ha provocado una gran polémica y cientos de comentarios criticando a la periodista, a la que han llegado a llamar "Grinch":

Luz, los padres divorciados tenéis millones de series, películas y canciones que celebran vuestra vida



Podéis dejarnos un anuncio para vender turrón a los que queremos envejecer junto a alguien — D. Pedro Herrero (@aparachiqui) November 27, 2023

Podéis dejar de ser unas amargadas de mierda?

Podéis disfrutar de algo en vuestra vida?

Que ya se que lo de los gatos y la falta de afecto y cariño no es fácil pero joder, que pesadilla — RoberSR (@robersanchez98) November 27, 2023

No hace falta sentirte identificado en cada anuncio que veas en tv



Los anuncios son para vender no para contentar a colectivos o hacer política — Fco Javier Pérez™ (@kainus01) November 27, 2023

Hacen un anuncio de una familia unida y lo interpretas como un ataque a las que no lo están. Manía persecutoria — Bosco Vallejo-Nágera Esteban (@boscovne) November 27, 2023

Cual es el motivo de que no se pueda mostrar una familia con un padre y una madre cuando es la inmensa mayoría de las familias?

Yo soy divorciado y no tengo ningún problema, porque no soy un ofendidito y estoy por encima de vuestras mierdas. — Rechargeable 🇮🇱 (@PowerManTech) November 27, 2023

Eres el Grinch — Oli 🫥 (@olivelvet2) November 27, 2023

Tranquila, el año que viene Suchard hará un anuncio para las traumadas y acomplejadas, así te sientes incluida y tienes tu minuto de gloria. — Juan T. QUE TE VOTE TXAPOTE (@JuanT_1980) November 27, 2023

Y qué tiene de malo q pongan una familia "perfecta"? de verdad, ya es quejarse por quejarse. — Raúl♒ (@Rparre84) November 27, 2023

Tienen que sacar a divorciadas ,trans o lgtbi ?. Yo soy divorciada con un hijo y no veo problema en ese anuncio, me parece muy bonito. — Refrescador de baños (@Iscoma1) November 27, 2023

Todos ellos lo han hecho muy bien, pero Suchard ha querido hacer el anuncio con la familia perfecta. ¿Y sabes qué?, no pasa nada. — Ricardo (@Tanko75) November 27, 2023

No pertenezco a una familia perfecta pero me encanta el anuncio.



Y nunca entenderé que haya a quien le pueda molestar una publicidad tan blanca sólo porque esa familia esté unida. — Inma Ruiz de Julián (@Inmadejulian) November 27, 2023

Puedes fundar la asociación de ofendiditos por el anuncio de Suchard 2023, con suerte pilláis una subvención. — José Silva (@JosSilCha) November 27, 2023

Ella misma ha intentado explicar que lo de "huele" iba "por el anuncio, por repetitivo y machacón, y porque aun falta un mes para Nochebuena y ya lleva un par de semanas", aclarando que no se referían a que "huela ninguna familia". No obstante, también ha añadido que resulta cómico que se intente deslizar en las críticas que le han dedicado que "las familias perfectas están oprimidas, arrinconadas e infrarrepresentadas en la ficción y la publicidad":

Ahora resulta que las "familias perfectas" están oprimidas, arrinconadas e infrarrepresentadas en la ficción y la publicidad. Te tienes que descojonar. — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) November 27, 2023

Por último, Sánchez-Mellado ha querido subrayar la paradoja que supone el que los ofendidos por su tuit usen la descalificación contra ella para defender un supuesto espíritu navideño:

Los comentarios y citados a este tuit meramente descriptivo de la machaconería de la publi en estas fechas y sin ningún ánimo de ofender a nadie da idea del espíritu navideño de algunas gentes de bien que se llenan la boca de él. https://t.co/4cjx7HECgD — Luz Sánchez-Mellado 🇪🇦🏳️‍🌈 (@luzsmellado) November 27, 2023

Empezamos fuerte la Navidad en el antiguo Twitter.

