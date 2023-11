Filtran el brutal enfado de Llados en mitad de una de sus clases para ser rico: "Eres un inútil y no lees"

A estas alturas es complicado, aunque se intente, no saber quién es Llados, el polémico influencer y coach que se vende como gurú para convertir a sus pupilos en millonarios. Este hombre de pelo amarillo se está haciendo famoso a base de insultos y spanglish, reiterando que si queremos que la vida nos vaya bien tenemos que hacer burpees. Ahora, Amadeo Lladós, se ha hecho viral por el cabreo que se ha agarrado en mitad de una de sus últimas clases, cargando contra los alumnos que desconocían la cuota mensual que les carga por su sabiduría.

Con más de 2,5 millones de seguidores en TikTok y cientos de miles en otras de sus redes sociales, este madrileño vende un discurso en el que nos intenta convencer de que se descubrió a sí mismo y poco después empezó a ganar cientos de miles de euros al mes. Silvia Charro, de la famosa pareja de la hipoteca fija, ha puesto el foco en él en más de una ocasión para procurar destapar lo que considera una estafa piramidal en toda regla y no es la única. En este otro artículo de EL ESPAÑOL se refiere a su actividad el psicólogo Víctor Amat.

"Hacerse rico a costa de otros en modo piramidal es viejo", defendía el experto, señalando que su estrategia para captar a la gente es crear un supuesto club de élite usando la retórica clasista. Así, Llados defiende que levantarse a las cinco de la mañana, hacer ejercicio, cambiar tu entorno social y comprar su curso online hará que nades en dinero. Él enseña a otros para que se conviertan en coaches y vendan a su vez a terceros este estilo de vida, cobrando por ello una cuota mensual para acceder a su aula virtual y forrándose a costa de los que se quieren forrar.

"Eres un 'fucking' inútil"

Precisamente, en una de esas sesiones es donde Llados ha perdido los nervios, enfadándose hasta gritar e insultar a su comunidad, que por lo visto no tenía claro que debían pagarle cada mes. "Aquí tenéis un historial de compras, 50 euros al mes suscripción. Podéis cancelar. Aviso, como me escriba alguien 'Oh, es que me han cobrado otra vez'. Cómeme el fucking nabo, pedazo de fucking papanatas", ha espetado el influencer para coger carrerilla:

"Es una suscripción, subnormal. ¿No has leído o qué pasa? La gente es tonta para no leer lo que fucking pagáis. Hostia, ¿qué clase de atención le prestáis a vuestra vida?", se preguntaba Llados, concluyendo que "eres un fucking inútil y no lees lo que pagas, ¿tampoco miras dónde metes la fucking polla? Bro, empieza a prestar atención a tu fucking vida. Sí, no soy tu profesor de mierda que te va a dar una palmadita por tener una panza. Presta atención a todo lo que haces, bro, lee lo que firmas, lee lo que pagas", finaliza el vídeo, que se ha reproducido más de 104.000 veces y en los comentarios la mayoría le da la razón.

