La polémica queja de una mujer a la farmacéutica que no le vendió antibiótico sin receta

A pesar de que todos deberíamos saber que los antibióticos no se deben tomar alegremente y que haya que adquirirlos con receta médica es, precisamente, para que sea siempre un médico el que los prescriba, todavía hay a gente a la que no le entra en la cabeza y llegan incluso a increpar a los farmacéuticos cuando no se los venden. Es lo que ha hecho la protagonista de uno de los virales del día, una mujer que pretendía que le vendiesen ciertos medicamentos para su hijo aunque la doctora no se los recomendó.

"Ayer discutí con la chica de la farmacia porque no quiso venderme unos medicamentos para mi hijo de dos años aquí en España", comienza diciendo la mujer, relatando que el pequeño llevaba tres días con una gastroenteritis y también, "producto de los virus", tenía muchos mocos, flemas y tos, que "no nos deja dormir ni al padre ni a mí". Asegura que había pasado previamente con él por el hospital y la doctora le aconsejó paracetamol para bajar la fiebre, muchos líquidos para descongestión y dieta blanda.

Le trasladó también que "en España no suelen dar antibióticos ni jarabes para la tos a los menores de tres años", pero ella no está de acuerdo y pretendía que se los vendiesen aunque ningún médico se los había recetado. "Acudo a ti desesperada", sostiene que le dijo a la farmacéutica, rogando por un "médico o una farmacia que me venda algo" bajo su responsabilidad, añadiendo que "no quiero nada gratis, es por el bienestar de mi hijo y de sus padres, que no dormimos". No obstante, la profesional se negó:

Qué mala la farmacéutica que no quiere darle antibiótico sin receta a su hijo de dos años para un virus, de verdad 🙄 pic.twitter.com/wGWZjquu29 — Guille Martín (@Farmaenfurecida) November 15, 2023

La cosa va a peor: pic.twitter.com/LTuZ2nzEKb — Guille Martín (@Farmaenfurecida) November 17, 2023

El farmacéutico y divulgador Guille Martín se ha hecho eco de la historia en sus redes sociales, ironizando con la actitud de la mujer y aplaudiendo a la farmacéutica que no ha pasado por el aro. En TikTok ha dado además una serie de recomendaciones, empezando por no discutir "con farmacéuticos de medicamentos porque probablemente salgáis perdiendo" y continuando por "si os dicen que algo necesita receta, es que necesita receta".

"Si tienes un hijo pequeño de dos años y está enfermo, llévalo a un pediatra a menos que no quieras seguir teniéndolo", continuó Martín, recordando asimismo que "los antibióticos no sirven para los virus, que no sé qué manía de enchufarle cinco antibióticos al niño cada vez que le sube un grado la fiebre, que no", ha concluido, precisando que habían sido muchos los seguidores que le habían enviado este vídeo:

Además, en la red social X los tuiteros han querido destacar un pequeño detalle del relato de la mujer:

'...la tos, que no nos deja dormir ni a su padre ni a mí'.



No voy a juzgar como padre porque no lo soy, pero ¿la gente no ve sus vídeos antes de subirlos a internet? — ᛝ Leo ᛝ (@Leosss) November 16, 2023

Pero aquí lo importante es que ni ella ni el padre pueden dormir, que mala es la farmacéutica. — Maooamero 🏳️‍🌈🇨🇭 (@ManoloSchweiz) November 16, 2023

"No nos deja dormir ni a su padre, ni a mí", esa frase es la clave de todo; lo que quiere es que droguen al niño para que no moleste, le da igual que se cure o no. — Floripondia (@Florecitapondia) November 15, 2023

Que la tos les molesta a ellos . Al niño que le den — mPaR (@mpAR2001) November 15, 2023

La tos le molesta a mi marido y a mi, el niño me la suda, la dieta blanda paso que tengo que hacerla yo mejor me da una pastilla y lo que diga el medico el que sabra!! — la_mirada_critica (@critico_tuitero) November 15, 2023

Joder, es que no les está dejando dormir el niño, que no os enteráis!!!!! Qué receta ni receto!!!! — Lua de Rinalba (@LuadeRinalba) November 15, 2023

Esperemos que la próxima vez haga más caso a los médicos y a las farmacéuticas.

