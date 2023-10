El original sistema 'antisuicidios' del metro búlgaro se hace viral en TikTok: "Muy buena idea"

El necesario refuerzo de la sanidad para abordar y dar soporte a los problemas de salud mental de la sociedad no está reñido con la inversión en mecanismos que eviten la inseguridad en lugares como el transporte público. Según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este pasado mes de junio, correspondientes a 2022, un total de 4.097 personas han muerto por suicidio en España, un 2,3% más que el año anterior. Supone una media de 11,2 al día, siendo hombres en el 74% de los casos.

Según el informe de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio, el ahorcamiento y estrangulamiento es la fórmula escogida por la mayoría, el 45% de los suicidas, mientras que arrojarse delante de un objeto en movimiento, como pueden ser los trenes o el metro, suponen menos del 5% de fallecimientos. Con todo, las innovaciones en materia de seguridad en el transporte público tienen en cuenta este tipo de situaciones para ponérselo cada vez más difícil a quienes optan por quitarse la vida en las vías.

En este sentido, en las últimas horas se ha hecho muy viral un vídeo en el que se muestra el mecanismo de seguridad que han instalado en el metro de Sofía, la capital de Bulgaria, para evitar que las personas puedan acceder al andén cuando el convoy todavía no ha llegado. Lo ha compartido José Antonio Díaz, un usuario de TikTok que cuenta con un centenar de seguidores: "Este sistema me ha gustado mucho", anuncia al comienzo.

"Evita que la gente se tire"

En las imágenes se ve una instalación de cortinillas que se despliegan impidiendo el acceso a la vía. "Ahora está llegando el metro y este sistema se subirá para que la gente entre y pueda salir", continúa explicando, a la vez que el parapeto empieza a subir cuando se sitúa el vagón delante y volverá a bajarse cuando se ponga de nuevo en funcionamiento el metro hasta que llegue otro:

El vídeo cuenta con más de 626.000 visualizaciones y muchos comentarios, entre ellos los que destacan que "es muy buena idea", "esto me parece muy buen opción", "está genial, así se evita que la gente se tire", "nos queda por aprender en muchas ciudades" o "eso me parece maravilloso, la verdad que ojalá lo pongan en todos lados, es necesario que no pase nada". Además, otros muchos han recordado que ya hay mecanismos parecidos en ciudades de todo el mundo, incluso en Barcelona y Sevilla.

En el caso de la capital andaluza, su metro está equipado con puertas para andenes con cristalera que se abren para dar acceso al vagón cuando llega. Su única línea tiene 17 estaciones y cada una de ellas está equipada con 12 accesos a cada lado de la vía. En Barcelona, fue en 2019 cuando se puso en marcha un programa piloto en las líneas L9 y L10 con puertas verticales, un sistema de pantallas abatibles pionero en el mundo. Son persianas neumáticas que están sincronizadas con el paso de los convoyes para dejar entrar y salir a los pasajeros.

