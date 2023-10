La confesión viral del español que hizo de guía para Aznar y Botella en Disney: "Fue un galán"

Si encontrarse con José María Aznar en un parque temático es ya de por sí sorprendente, al ubicar al expresidente normalmente en foros más serios, tener que hacer de guía para él, su mujer y sus nietos es una de las experiencias que despierta la curiosidad de todos. El afortunado ha contado algunas anécdotas de ese día y el vídeo se ha hecho muy viral en TikTok, dentro del pódcast Yo Nunca del cómico Raúl Massana.

En este formato, el público comparte anécdotas simpáticas con el cómico y sus colaboradores como si fuesen todos una pandilla jugando al mítico reto que anima a beber a quien sí haya hecho aquellas cosas que se resalten tras la frase de "yo nunca...". En el segundo capítulo de la cuarta temporada, grabado el pasado jueves en la Beer Station de Madrid, contaron con Aria Bedmar y Silvia Expósito, pero el verdadero protagonista fue Diego.

"Yo nunca he sido guía turístico de José María Aznar", anunciaban para llamar a Diego de entre el público, quien explicó que él trabajaba en Disney y, dentro de los trabajos habituales, estaba el de acompañar a la gente VIP durante un día por el parque temático. "Yo pensando que sería Chenoa, Yola Berrocal, alguien importante... Y, de repente, apareció José María Aznar con la señora Ana Botella y cuatro nietos", desveló, anticipando que "él fue un galán, fue un truhan, fue un señor supereducado, fue increíble".

"Me dio un billete amarillo"

"Pero ella... Ella fue horrible, una mujer a la que no quiero volver a ver en mi vida", aseguró el guía, recordando que le pedía cafés a su marido que tenía que ir él a buscar, entre otras cosas. "Fueron 12 horas, con Aznar justamente no tengo malo que decir, pero ella me dijo en una atracción: 'Yo a esto no me subo, que da vueltas, súbete tú con los niños'". Añade también que ni siquiera lo invitaron a comer en la mesa que tenían reservada, cuando es una práctica habitual.

Eso sí, finalmente, Aznar "me dio un sobre blanco con propia, con un billete amarillo [200 euros], lo tuve dos meses en la estantería porque no me atreví a usarlo", relató Diego para concluir su anécdota. El vídeo con el fragmento del programa acumula miles de reproducciones en TikTok.

