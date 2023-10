Estos son los famosos que han hablado públicamente de su homosexualidad

Desde el siglo XX, "salir del armario" es la frase que hace alusión a la comunidad LGTBI para manifestar su orientación sexual. Precisamente, este miércoles, 11 de octubre, se conmemora el Día para salir del armario, un evento que pretende reivindicar la libertad sexual de toda la sociedad.

Con el avance de la sociedad, la situación de las personas LGTBI es mucho mejor hoy en día que a principio del siglo XX. De hecho, España es uno de los países en los que se han adquirido más derechos desde la aprobación del matrimonio igualitario en el año 2015.

Aunque no hay un estudio que determine cuántas personas salen del armario en España, un informe de diversidad sexual realizado por UGT ha establecido que un 44% de las personas que se consideran LGTBI no revela su orientación sexual o identidad de género a la hora de realizar una entrevista de trabajo.

[Las 100 personas LGTBIQ+ más influyentes de España en el Orgullo 2023: más de 20 nuevas incorporaciones]

El estudio Diversity at work de la consultora ManpowerGroup ha recopilado los testimonios de más de 5.000 personas de 15 países. De esta manera, el 44% de las personas LGTB se sienten más productivas en su trabajo después de hacer pública su orientación sexual o identidad de género.

Las políticas de inclusión cada vez están más presentes en la sociedad. De hecho, muchas empresas ya prestan atención a la diversidad y la inclusión en sus entidades. Por ello, muchos famosos ya han dado el paso de hacer pública su homosexualidad. A continuación,

Kiko Hernández

Kiko Hernández GTRES

El televisivo Kiko Hernández (47 años) es conocido por ser un colaborador habitual de programas como Sálvame. Desde su participación en la tercera edición de Gran Hermano, presentada por Pepe Navarro en 2002 ha ido encadenando diferentes trabajos en televisión.

Sin embargo, siempre ha mantenido a un margen su vida privada. Poco se conocía de ella hasta que salieron a la luz unas imágenes con el actor Fran Antón. Fue en el desaparecido formato de Telecinco, Sálvame, donde confesó a todos los espectadores su relación sentimental con su compañero en las tablas, con el que se casó el mes pasado.

Freddie Mercury

Freddie Mercury, durante un concierto de Queen en Wembley en 1986. Foto: Denis O’Regan

El cantante Freddie Mercury (1946-1991) declaró públicamente su homosexualidad y se convirtió en uno de los referentes de la época en defender los derechos del colectivo LGTBI.

Corría el año 1988 cuando el artista dijo que era gay después de divorciarse de Renate Blaunel.

Ricky Martin

Ricky Martin. Gtres

El artista Ricky Martin (51 años) anunció en el año 2010 su homosexualidad a través de una carta. Más tarde, en 2017, se casó con Jwan Yosef con el que tiene tres hijos.

"Mucha gente me dijo que no era importante hacerlo, que no valía la pena, que todo lo que trabajé y todo lo que había logrado se colapsaría. Que muchos no estarían preparados para aceptar mi verdad, mi naturaleza (...). Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida", escribió.

Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar. Javier Belver EFE

El director manchego Pedro Almodóvar (74 años) siempre ha mostrado públicamente su orientación sexual. De hecho, desde los años 90 Almodóvar es uno de los directores considerados como "director homosexual" o "cineasta gay".

Desde hace 20 años, el director mantiene una relación con el fotógrafo Fernando Iglesias, aunque poco comparten sobre su vida privada.

Miguel Bosé

Miguel Bosé. Gtres

La orientación sexual de Miguel Bosé (67 años) saltó a la luz en el año 2018, justo después de su separación de Nacho Palau. Fue su ex el que confirmó que mantuvieron en secreto una relación de 26 años.

Ambos tienen cuatro hijos en común, aunque el cantante amenazó al escultor con demandarle por revelar su sexualidad.

Boris Izguirre

Boris Izaguirre, en la entrega de los Premios Chicote. Gtres

El escritor y presentador venezolano Boris Izguirre (58 años) se ha convertido en una de las personalidades LGTBI más conocidas en el país.

Además, fue uno de los primeros en revelar públicamente su homosexualidad. Desde 2006 está casado con Rubén Nogueira.

Sigue los temas que te interesan