La 'chuleta' del futuro ha llegado: un profesor enseña el truco viral para copiar en exámenes

Quizás cuando el papel aun no había llegado para plasmar textos, lo de copiar en los exámenes con pizarras, pergaminos o papiros no era muy viable por aquello de la discreción. Sin embargo, seguramente los antiguos se las ingeniaban para discurrir otros métodos de apoyo para superar la prueba. Ahora, con la tecnología como compañera, era cuestión de tiempo que llegase a las aulas la revolucionaria chuleta que no levanta sospechas dentro del estuche de los alumnos y obliga a los docentes a estar todavía más alerta.

Hasta las páginas de La Jungla han llegado ya algunas chuletas memorables. Nos referimos, por ejemplo, a aquella obra de caligrafía precisa de un alumno de Derecho Procesal en la Universidad de Málaga que había grabado el temario en los bolígrafos BIC, o a aquel otro que aprovechó que su profesor les había permitido llevar una sola tarjeta sin especificar medidas y se plantó en clase con una auténtica sábana de 90 por 152 centímetros.

En esta ocasión ha sido Álvaro, un profesor tiktoker conocido como @alvaropatoon, el que ha mostrado lo último en materia de chuletas. Con más de 420.000 seguidores en la red social, el joven trabaja como docente de Educación Primaria en el CEIP Santa Cruz de California, en Santa Cruz de Tenerife. Ya habíamos sabido de él por otros vídeos virales, como este en el que exponía el método infalible que aplicaba para que guardasen silencio y le prestaran atención sus alumnos.

"No se nota nada"

"Me he quedado sin palabras", anunciaba en su nuevo vídeo, explicando que fue un alumno quien se lo enseñó: "Esto ya es otro nivel de chuleta, no tiene ningún tipo de sentido". "Podéis ver un estuche normal y corriente, ¿verdad? Pues atención, porque no es así", anuncia mientras hace desaparecer los bolígrafos que se veían guardados para demostrar que se trataba de una imagen del móvil y que en las siguientes se podían ver notas sobre la materia:

"Madre mía, no se nota nada, estamos completamente locos", concluye el profesor en un vídeo que va camino de las 700.000 reproducciones y los 300 comentarios. Entre las opiniones de los usuarios hay de todo tipo. Son muchos los que defienden que los estuches no deberían estar en el pupitre durante los exámenes y quien se acuerda de otros métodos que usaban como escribirse en los muslos o en los pañuelos de papel. Otros, entre risas, le echan en cara haber dado ideas y Álvaro ha especificado que su alumno lo había visto ya en YouTube.

Sigue los temas que te interesan