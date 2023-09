El emotivo cumpleaños de Ángel, una sorpresa en el colegio que está dando la vuelta al mundo

No sabemos mucho acerca de la historia de Ángel, pero sí estamos en condiciones de afirmar que hace poco vivió uno de los mejores días de su corta vida. Un cumpleaños muy especial del que no se olvidará nunca, organizado por las profesoras de su escuela con la complicidad de todos sus compañeros, que corren a abrazar al homenajeado después de cantarle. Estas lacrimógenas imágenes están dando la vuelta al mundo y acumulan millones de visualizaciones en TikTok.

Los cumpleaños infantiles son momentos muy especiales para los niños, de ahí que se puedan convertir en fiestas que recordarán siempre, para lo bueno y también para lo malo. Hasta La Jungla han llegado de todo tipo: desde grandes celebraciones hasta los más tristes, como el de Teddy, que había invitado a 32 amigos y no apareció ninguno. En este caso, no ha trascendido el motivo por el que ha sido el colegio el impulsor de la fiesta, aunque apuntan en algunos comentarios que la familia de Ángel no estaría pasando por un buen momento.

Así que el pequeño salió de su casa y completó el trayecto hasta su escuela, localizada en la localidad de Sevilla, en la región colombiana de Antioquia. "Sé que la ha tenido difícil a su corta edad; sin embargo, aquí está rodeado de amor", ha escrito la tiktoker que ha difundido los vídeos, logrando millones de visualizaciones en todos ellos. En este primero se ve al niño cómo llega al aula y al ver la fiesta se pone a llorar. Sus compañeros entonan el Cumpleaños feliz, cuentan hasta 8, que son los años que cumple, y corren a abrazarlo:

Se ve cómo en la parte de atrás de la clase hay una gran tarta, chucherías y decoración de La Patrulla Canina, con la que Ángel se fotografía. En un segundo vídeo se puede ver cómo ha celebrado la fiesta la clase entera, profesoras incluidas, en honor al alumno. "Y así fue cómo se sanaron corazones sin saber que estaban rotos", ha apuntado la tiktoker, prometiendo más información sobre el niño en próximas publicaciones a través de una de las educadoras.

Los vídeos, como decíamos, han dejado tras de sí un reguero de lágrimas y comentarios admitiéndolas: "Lloré, qué emoción tan grande, gracias por darle esa sorpresa" o "llorar con vídeos de niños felices es mi pasión", son solo un par de ellos. Asimismo, han elogiado al primer compañero que fue a abrazarlo, diciendo que "el nene de gafas lo entendió todo, crack", y han valorado que es "bonito que enseñen a los niños a recibir así a su compañerito, que sean parte de la sorpresa con tanto cariño".

Aseguran que ha "insertado un recuerdo para el resto de su vida" e incluso hay quien quiere organizarse para mandarle regalos: "No sé cuándo fue el cumple, pero digan a dónde le puedo hacer llegar un regalo de cumpleaños; no será gran cosa, pero es con todo el corazón". No es la primera vez que un cumpleaños infantil nos hace saltar las lágrimas, puesto que en la memoria colectiva todavía está también el de Rafita, el niño de Cádiz al que dejaron solo soplando las velas y la ciudad se movilizó para darle la sorpresa de su vida el pasado mes de febrero.

Sigue los temas que te interesan