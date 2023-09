La incisiva entrevista de unos niños a Juanma Moreno se hace viral: "¿No terminó la carrera?"

Imposible no acordarse de aquel mítico programa Juego de Niños cada vez que los medios le ponen un micrófono delante a los locos bajitos. Su falta de filtros, su inocencia a la hora de expresarse, nos recuerda a los adultos que un día tampoco nos pensábamos demasiado las cosas antes de decirlas. El último ejemplo de la genialidad del desparpajo infantil lo ha sufrido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, al que sometieron a una incisiva entrevista.

Moreno Bonilla visitaba el pasado lunes el colegio Cándido Nogales, en Jaén, para inaugurar el curso escolar y dos niños del centro quisieron entrevistarlo para el periódico escolar. Muy profesionales, preguntando antes si al presidente le incomodaba que grabasen sus respuestas para transcribirlas después, abrieron el cuestionario sin andarse con rodeos, queriendo indagar sobre la educación del líder del PP andaluz y las dos carreras que dejó a medias.

Magisterio fue la primera, argumentando Moreno Bonilla que "no la terminé porque empecé a trabajar. Y trabajar y estudiar no siempre es fácil. Cuando tienes dobles obligaciones en ese momento, pues, a veces, no terminas los estudios", ha justificado, defendiendo que empezó otra, Psicología. En este caso, le preguntan de nuevo por ella, reconociendo que "estuvo unos años", pero tampoco llegó a licenciarse por seguir su exitoso camino en la política:

Las preguntas de los niños y las respuestas de Moreno Bonilla no tardaron en viralizarse en las redes sociales, pero el presidente, lejos de intentar escurrir el bulto, ha compartido toda la entrevista en sus perfiles. Además, habló también el "valor de la educación" y del colegio que estaba visitando, interesándose también por si los reporteros estudiarán o no Periodismo en el futuro: "A ver, a ver... Hay mucho tiempo por delante y muchas carreras disponibles", aventuró el niño.

"Comparto con vosotros esta entrevista que me han hecho hoy alumnos del colegio Cándido Nogales de Jaén, os aseguro que no ha sido fácil", ha escrito el presidente andaluz en el tuit donde ha publicado el vídeo, de unos diez minutos, señalando que "tienen mucho talento y un divertido ingenio", y reconociendo que "para mí ha sido un placer estar con ellos". Una demostración de buen talante al encajar todas sus preguntas:

Sin duda, madera de periodistas ya tienen.

