La genial respuesta de un niño de 8 años que deja en evidencia los 'métodos' de su madre

Cría cuervos, que diría el otro. Uno de los momentos más temidos por los padres es que sus hijos acaben aireando los trapos sucios de la casa. Ocurre cuando tienen la destreza suficiente para expresarse con soltura, pero todavía no cuentan con la madurez para discernir lo que es bochornoso de lo que no. En esta franja de edad surgen situaciones que protagonizan las pesadillas de los padres y también las carcajadas de los que no se juegan nada con las confesiones.

La historia que nos ocupa hoy la protagoniza el hijo de la periodista Erica Rivera, de tan solo 8 años, y la confesión que ha hecho sobre los métodos educativos de su madre en el hogar. Su respuesta sincera a una de las cuestiones planteadas en su ficha escolar de Ciencias Naturales ha provocado más de 120.000 reacciones en Twitter catapultando al menor hasta la fama viral por su maravillosa explicación.

Planteaban al pequeño un ejercicio en el que le instaban a marcar "las medidas que sirvan para disminuir o evitar el ruido" y también a que él aportara "una medida más". Se podían marcar opciones como "escuchar música muy alta en casa", "cerrar con un portazo" o "ver la televisión con el volumen adecuado". El niño señala correctamente las opciones en la primera parte del ejercicio y realiza su aportación: "Tener las cosas ordenadas para evitar los gritos de mi madre".

Mi hijo de 8 años acaba de responder esto en una ficha de Naturales. Medidas para evitar o disminuir el ruido: pic.twitter.com/3ExaLtknZj — Erica Rivera (@ericarivma) April 26, 2021

Lo más seguro es que ustedes hayan esbozado una sonrisa al leer la genial respuesta del niño, pero, como hemos explicado en otras ocasiones, Twitter es una red social donde siempre hay alguien dispuesto a darle la vuelta a cualquier cosa hasta conseguir que lo más inocente se convierta en el mayor error de la vida de alguien.

Así, se han podido leer muchos comentarios señalando a la madre y a la forma que tiene de educar a su hijo, ahondando en que gritarle podría generarle traumas al pequeño. Obviando estas consideraciones, las reacciones mayoritarias han sido positivas, como estas que enumeramos a continuación:

Tu niño es un genio. Por cierto, que yo también grito cuando me tienen harta. 10 y 7 años. Y yo también me llevé alguna voz y no tengo ningún trauma. — Carmen Matarán (@Casaura) April 27, 2021

Debes estar orgullosa, ha entendido el mensaje que le transmites, la causa de esos grito y cómo solucionarlo. Es un portento 😂😂😂😂👏👏👏👏👏👏 — Victory (@Victory091981) April 27, 2021

👏🏻Vengo solamente para reírme sanamente con tu tweet, a diferencia de toda la orda de gente amargada que sabe perfectamente como criar un hijo, pero que, o no tienen, o los suyos tienen menos educación que Chuky.

"La era del buenísimo Moguer" — Mpsycho (@Deundummie) April 27, 2021

Creo que la respuesta de tu hijo es mucho más inteligente que el tipo de test que les hacen hacer a esa edad. — Micheál Tádomhan (@mikequelo) April 27, 2021

🤣🤣Los niños y los borrachos no mienten 🤣🤣

Me recuerda a unos deberes de mi hija sobre el reparto de tareas en casa:

- ¿Quién despierta a todos en casa?

- Mi hermana Vera... (tenía solo unos meses 😂) — María Lec #NoHemosAprendidoNada (@lecmaria) April 27, 2021

Llegará lejos!! Buena redacción, extenso en sus explicaciones y comprensivo. 😂😂😂 — José Paneque (@jllpaneque) April 27, 2021

La periodista y guionista de El Intermedio no ha querido entrar a responder ninguna de las polémicas cuestiones.