El grito desesperado de Jordi Sabaté, enfermo de ELA, buscando auxiliar: "Pediré la eutanasia"

El barcelonés Jordi Sabaté Pons busca desesperadamente una persona con experiencia para formar parte de su equipo de auxiliares y cuidadores, avanzando que de no encontrarla en poco tiempo se vería obligado a pedir la eutanasia. Se trata de un nuevo paso, quizás el más drástico, que el catalán ha dado en los últimos meses para visibilizar el padecimiento de los que como él son enfermos de ELA y afrontan costes medios de unos 60.000 euros anuales, una cantidad que el 96% de ellos no puede afrontar, como relataba en esta entrevista con EL ESPAÑOL.

Con casi cuarenta años, desde hace una década está diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y se ha entregado en cuerpo y alma a intentar que se les reconozca el derecho al cuidado a estos enfermos, buscando el respaldo económico del Estado para poder recibir los cuidados que necesitan las 24 horas porque hasta el momento se sienten "abandonados". Jordi pasó por las páginas de La Jungla ya en noviembre de 2019, cuando se hizo viral por primera vez diciendo que "la Generalitat nos está abandonando" a causa del procés.

Más tarde, su activismo se metió también de lleno en la política y en agosto de 2021 pidió apoyo en las redes para denunciar al diputado regional del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Antonio Contreras, por haber dicho que debe haber un "volumen de pacientes diagnosticados" para que haya un servicio especializado de tratamiento. Ese mismo año, denunciaba que Pedro Sánchez y el Gobierno estaban mirando a otro lado, apoyando él mismo en numerosas ocasiones a Vox, por quien se sentiría traicionado el pasado mes de febrero a raíz de un bulo.

"Me veré obligado a la eutanasia"

Ahora, Jordi dice estar "desesperado", explicando que lleva dos años intentando formar un grupo estable de cinco profesionales sanitarios "que me mantengan con vida" y asegurando que gracias a "cinco ángeles de mi familia" ha podido hacer frente al pago de 200.000 euros en nóminas: "Gracias a ellos no estoy muerto". Sin embargo, uno de los miembros del equipo ha dejado de trabajar con él y, afirma, "no encuentro ninguna persona con permiso de trabajo y con experiencia" que pueda incorporarse.

ME VERÉ OBLIGADO A PEDIR LA EUTANASIA jsabate84@gmail.com pic.twitter.com/KAC1Pjyhuq — Jordi Sabaté Pons (@pons_sabate) September 10, 2023

Expone Jordi que necesita a alguien "con experiencia en tetrapléjicos y en traqueostomía", además de "ventilación respiratoria 24 horas", y especifica que hace "contrato indefinido". Ahonda en que tendría que trabajar de lunes a viernes, de 14:00 a 22:00 horas, después disfrutaría de una semana libre y se incorporaría de nuevo el sábado a las 6:00 horas hasta el domingo a las 22:00. "Son 40 horas semanales", sostiene, comprometiendo un salario neto de 14 pagas de 1.400 euros mensuales.

"Si no encuentro a nadie urgentemente, me veré obligado a pedir la eutanasia, ya que no existe ninguna ayuda pública para los cuidados expertos para enfermos de ELA", reivindica finalmente, dejando su correo electrónico a las personas interesadas y mandando "besos y abrazos con mis pestañas". Este grito desesperado de Jordi Sabaté no ha tardado en hacerse viral y suscitar comentarios de solidaridad como estos:

Ánimo Jordi!!!!!!! Esto tiene que difundirse y conocerse. Estoy seguro de que la gente se va a volcar contigo!!!!! Mucha fuerza!!!! — Iker Jiménez (@navedelmisterio) September 10, 2023

Cuando el gobierno va a desbloquear las ayudas para enfermos de Ela ??? Esta aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados desde 2022 . Es vergonzoso !!! — Patricia Rodríguez 🇪🇸 (@patriciardguezc) September 10, 2023

Desde donde estoy solo puedo ayudar a difundir para que esto llegue a más gente. — 🎙️Laureano de la Cruz (@lauredelacruz) September 10, 2023

Si estás así tú, con ayuda y visibilidad, no me quiero imaginar los dramas de la gente sin recursos que es ignorada por completo. Muy buena suerte y que encontréis rápido al trabajador que necesitáis. Para la guerra y otros dispendios sí hay dinero, pero no para sanidad. — El Doomer (@El_Doomer) September 10, 2023

No te rindas corazón.🙏🙏🙏🙏💪💪💪😘 — Cloe (@Elrincondecloe) September 10, 2023

Muchísima fuerza Jordi, seguro que en algún momento todos los politicuchos, que en algún momento han usado tu condición y enfermedad para hacer su campaña, se mueven y destinan el presupuesto en cosas de importancia real, como es la sanidad y esto. Un abrazo. — Antonie 🇪🇸 (@tip0DeIncogni) September 10, 2023

Los gobiernos te han dejado tirado, a ti y a muchísimos como tú, desgraciadamente. Mucha fuerza — Madridista y Murcianista (@Madridistas2024) September 10, 2023

Creo sinceramente que eres un ejemplo de personalidad, me siento muy pequeñito a tu lado, no necesitas que te de ánimos, pq la lección de vida que nos diste es enorme, solo te diré muchas gracias, repóstee que es lo que puedo hacer y creo que tendrás solución porque lo mereces. — Marcos (@Marcos96415697) September 10, 2023

Toda una oleada de buenos deseos.

