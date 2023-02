El youtuber enfermo de ELA que se siente engañado por Vox: “He sido traicionado”

“Jamás creí que ahora mismo estaría haciendo este vídeo. Los que me seguís en redes sociales ya sabéis que ha sido víctima de un bulo en el que yo participé en su difusión, pero lógicamente yo creía que era verdad y he hecho mucho daño a compañeros enfermos de ELA”, así ha arrancado su vídeo para pedir perdón Jordi Sabaté, el youtuber enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica que cuenta con más de 45.000 seguidores en Youtube y que siempre se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

Todo ha ocurrido cuando dio publicidad a una información falsa del partido de Santiago Abascal en la que aseguraban que los pacientes de ELA de Castilla y León llegaban a recibir hasta 3.000 euros al mes en ayudas por parte de la Junta. Algo que no es cierto y lo que ha pedido disculpas y ha mostrado su enfado con la formación política porque se siente “muy traicionado”.

En su vídeo, va narrando cómo se desarrollaron los acontecimientos. Cuando fue conocedor de una enmienda de Ciudadanos a la Ley de Medidas Tributarias para conceder mil euros mensuales a los enfermos de ELA como ya se hace en Galicia. Una enmienda que fue rechaza por el Partido Popular y Vox. Según explica Sabaté, recibió una información de Vox donde se le decía que se votaba en contra de los 1.000 euros porque actualmente se aportaba el triple desde la Junta. "Nunca pensé que fuera falso”, lamenta y recuerda que la información le llegó desde políticos de Vox y desde la propia cuenta en Twitter. En este momento es cuando se arrepiente de no haber contrastado la información y de no haberse puesto en contacto con la Asociación de ELA de Castilla y León.

“Acto seguido empecé a recibir mensajes de enfermos de ELA de Castilla y león diciéndome indignados que lo yo había publicado era falso y que ellos no tenían ninguna ayuda para vivir”, cuenta en su relato y asegura que “se enfadaron y con razón”. Y es que en estos momentos desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en manos del PP y de la que dependen estos enfermos, no se concede ninguna ayuda directa. Como afirmó una enferma vallisoletande ELA a este periódico donde denunció que son escasas ayudas donde no se llega a 100 euros al mes, “la política de la Junta de Castilla y León a la hora de poner un tope de 3.200 euros para comprar una silla de ruedas”.

No obstante, el youtuber asegura que Vox siempre ha estado volcada en la lucha contra esta enfermedad haciendo incluso varias campañas de recaudación de dinero dando el dinero públicamente al equipo de investigación del hospital Vall d’Hebron.

