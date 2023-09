El novio más cutre: queda con una chica, le roba unos zapatos de 1.000 dólares y se los regala a su novia

Tener una relación de pareja no es fácil. Y menos en los tiempos que corren actualmente. Las personas, por sus trabajos y sus ajetreadas vidas, cada vez tienen menos tiempo para salir y conocer gente e interaccionar con otras personas. Por ello, recurren de manera frecuente a las aplicaciones de citas.

Cada vez es más habitual que muchas personas, sean de la edad que sean, recurran a este tipo de universos para ligar. Sin embargo, aquí se pueden vivir situaciones de lo más imprevisibles ya que, a pesar de que se pueda chatear mucho con una persona, es difícil llegar a conocerlas totalmente.

Esto es lo que le ha pasado a una joven que ha decidido contar su caso en sus redes sociales provocando que su particular experiencia se haga viral hasta dar la vuelta al mundo. Decidió quedar con un chico para tener una cita, pero no esperaba cómo iba a terminar realmente su encuentro.

Liga con un chico y le roba sus zapatos para dárselos a su novia

Nextlevellexuss es el nombre que tiene en TikTok una joven que ha decidido contar esta particular historia. Un encuentro que se ha viralizado de manera brutal y es que muchas personas han calificado ya su cita como la peor de todos los tiempos. Al principio vivió una situación de shock y de susto, pero después supo verle el lado casi cómico a su extraño episodio.

Además, esta joven ha aprovechado la viralidad que ha tenido su historia para transmitir a todas las chicas que se encuentren en Tinder y en Hinge con este hombre que tengan cuidado porque solo tiene un propósito: "Te va a robar".

La historia de esta chica es de lo más particular. El joven con el que había quedado acudió a su encuentro como ambos habían concretado. Por lo tanto, no hubo plantón, uno de los grandes miedos en este tipo de aplicaciones para ligar. Sin embargo, la cosa no iba como esperaban. La química no fluyó entre ellos, pero no se rindieron.

Ambos concretaron que lo mejor era verse una segunda vez. En esa ocasión, la cosa avanzó un poco más y mejor, e incluso llegaron a pasar juntos la noche. Pero tras despertarse, se produjo el momento extraño. Ambos comenzaron a hablar y encontraron en la moda un punto en común. De hecho, el chico se quedó prendado de unos bonitos zapatos que tenía la joven.

Tras terminar su coloquio, él se marchó de la casa. Pero un par de horas después, su cita recibió su gran disgusto. Cuando se vistió y fue a calzarse, se dio cuenta de que no encontraba sus zapatos. Se puso a dar vueltas por su casa, pero no había ni rastro de su calzado. En ese momento comenzó a pensar que el chico que parecía querer tener una relación con ella podría habérselos robado.

Por eso fue rápidamente a la aplicación en la que le había conocido, pero ya era tarde. No había rastro del joven, que se había borrado su cuenta en la página web de citas y no había dejado ni un solo detalle ni de su identidad ni de su paradero. Sin embargo, la historia siguió ganando tintes sorprendentes.

Después de que ella denunciara su cita fatal en TikTok, a mucha gente le empezó a entrar la curiosidad por intentar encontrar al joven que le había robado supuestamente sus zapatos. Tanto es así que dieron con su perfil de Instagram y se lo pasaron a la joven. La mayor sorpresa de todos no fue confirmar que, efectivamente, él tenía los zapatos, sino que había subido a sus redes sociales cómo se los había regalado a quien en realidad era su novia y quien había sido infiel solo por conseguirla su regalo.

La joven no se quedó quita y le recriminó a su cita que le devolviera los zapatos que le había robado. Este en un primer momento negó los hechos, pero después se derrumbó y terminó confesando su fechoría. Finalmente, la historia terminó con final feliz para la joven, ya que el ladrón acabó devolviendo el botín.

El afán por recuperar sus zapatos y el trabajo de sus seguidores para encontrar al joven que había robado terminó dando sus frutos y es que no se trataba de un par cualquiera. Esos zapatos habían sido un regalo muy especial de su padre por su cumpleaños y tenían un coste de 990 dólares, ya que se trataba de una edición de diseño de la prestigiosa marca Mary Jane Tabis. Lo que podría haber sido un gran disgusto al final quedó en una anécdota viral.

