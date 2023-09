La polémica parodia del beso de Rubiales a Hermoso en un pueblo de Asturias: "Vaya vergüenza"

A pesar de haber reiterado que no iba a dimitir, finalmente, Luis Rubiales ha hecho pública su dimisión en la noche de este domingo a través de un comunicado, presentando la renuncia a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la vicepresidencia de la UEFA. No le ha quedado más remedio después de los acontecimientos que se sucedieron tras haberle dado un beso no consentido a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración del Mundial, donde también hizo gestos obscenos en el palco, agarrándose los genitales.

Banalizó lo sucedido en un primer momento, pero horas después publicaba un vídeo ya muy serio para tratar de salvarse y no caer en la deriva a la que se vio arrastrado, con gran parte de la opinión pública habiéndolo sentenciado, actuación de la Fiscalía y denuncia de la propia jugadora, entre otras muchas polémicas. De ahí que la performance que han hecho en un pueblo de Asturias esté suscitando el debate en las redes sociales: ¿se puede hacer humor con algo así o, por el contrario, es todavía de mal gusto?

Ocurrió horas antes de la dimisión de Rubiales, este pasado sábado 9 de septiembre, en el Antroxu Telayero de Puerto de Vega, en Navia, una especie de carnaval de verano en el que se reparten diversos premios y se desfila haciendo parodia. Un grupo de hombres y mujeres han querido recrear la celebración del Mundial femenino y se han vestido de la Selección Femenina y de Rubiales, a quien han imitado con grandes dosis de machismo y todo tipo de chascarrillos ya desde el recorrido.

No faltó el "piquito"

Las bromas no han tardado en llegar a las redes sociales documentadas en sendos vídeos que ha compartido Wall Street Wolverine sin citar la fuente original. En el primero, se ve cómo el doble de Rubiales no tiene reparos a la hora de echarse la mano a la bragueta de cara al público, pegándose a las jugadoras que iban en su comparsa para tocarlas e incluso interactuando con el público:

Se disfrazan de la selección femenina de fútbol y de Rubiales en las fiestas de Puerto de Vega, Asturias. pic.twitter.com/KQLSV6Da6S — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 9, 2023

En un segundo vídeo, ya en la carpa donde se han entregado los premios, el falso Rubiales y otro hombre caracterizado como Hermoso se dan el famoso "piquito" por el que la futbolista se ha querellado con el ya expresidente por agresión sexual y coacciones:

Así han imitado el beso de Rubiales a Jenni Hermoso en las fiestas de Puerto de Vega, Asturias. pic.twitter.com/9hDliHAn53 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 10, 2023

Aunque son muchos los que han celebrado la parodia y se han reído a su cuenta, lo cierto es que otros tantos no acaban de ver con buenos ojos que se haga escarnio con un tema tan sensible:

No hace gracia — Aurelinho (@AurelinhoRM) September 10, 2023

JAJAJAJAJJ putos amos — garyoak98 (@GaryOak98) September 10, 2023

A Irene Montero no le gusta esto. — Tommey (@TommeyOficial) September 10, 2023

El humor 👀 — 𝑫𝒚𝒂𝒃𝒍𝒐𝑹𝒐𝒔𝒂 (@DyabloRosa) September 10, 2023

Se nos va de las manos — Marcos DK 🔮🧙‍♂️ (@MarcoS3DK) September 10, 2023

Ingenioso y polémico a la vez. — Trmoter²🍟 (@trmoter) September 10, 2023

La gente de España somos los mejores del mundo y eso es incuestionable. — Sergio García (@zSergiioG) September 9, 2023

Por lo menos tienen humor. — Carolina. (@realCarola2Hope) September 9, 2023

Nuestro amigo disfrazado interpreta su papel un poco demasiado bien, jajaja. — Alejo 𝕏 (@ecommartinez) September 9, 2023

Vaya vergüenza de vídeo, que se haga humor sobre algo tan asqueroso como lo que sucedio y esta sucediendo cada dia... — tuugores (@tuugores13) September 10, 2023

Qué divertido verdad? Tenemos tan asumido que esto sea lo normal que hasta se burlan de un hecho absolutamente rechazable.

Dos generaciones faltan para erradicar el machismo y me quedo corta... — Maria Naranjo 💜🕊️✈️ (@inmablesa) September 10, 2023

No obstante, no han sido ellos los ganadores del certamen, sino un grupo de personas disfrazadas de legionarios, que se embolsaron 500 euros.

