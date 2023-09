La polémica reacción de Macarena Olona a la celebración 'machista' de Mollejo: "¿En serio?"

Después de ver cómo ha reaccionado Macarena Olona a la polémica sobre la celebración del futbolista Víctor Mollejo agarrándose la entrepierna al marcar un gol, cualquiera diría que la ex de Vox ha vuelto al redil. Tras haber protagonizado una conversión a la progresía que le ha valido no pocas lluvias de tomates de aquellos que un día la votaron, ahora parece que sus opiniones vuelven a parecerse más a sus recordadas peroratas en el Congreso.

Al futbolista del Real Zaragoza se le ocurrió la maravillosa idea de agarrarse los testículos para celebrar el tanto que subió el 1-3 al marcador en favor de su equipo. Ignoró que, en mitad del debate sobre el comportamiento de Rubiales, reproducir uno de los gestos que el ya expresidente de la Federación realizó en el palco durante la final del Mundial femenino era lo más torpe que podía habérsele ocurrido.

LaLiga denunciará a Mollejo ante el Comité de Competición y su ademán obsceno podría terminar con una sanción. De ahí que, al contrario que Rubiales, el jugador se haya apresurado a comparecer en vídeo a través de las redes sociales del club para pedir perdón: "Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido. Es un gesto que no se corresponde con la educación que yo tengo. En frío me arrepiento mucho, ojalá haberlo cambiado".

Declaraciones de Víctor Mollejo pic.twitter.com/B86KBPIG4M — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) September 10, 2023

"No era significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. No es excusa, pero pido disculpas. Lo siento y ya está", ha declarado Mollejo, a quien el árbitro Ais Reig no amonestó en el campo y ni siquiera recogió la celebración en el acta. El nombre del jugador ha sido tendencia en las redes sociales por lo ocurrido, provocando un intenso debate del que ha querido también tomar parte Macarena Olona.

En su caso, saltándose el relato que debería defender en esta nueva posición más a la izquierda, Olona ha querido comparar el gesto con aquel otro que hizo Eva Amaral en el Sonorama, quedándose con los pechos al aire para reivindicar la dignidad del cuerpo femenino. "Nosotras podemos sacarnos las tetas, pero vosotros no podéis celebrar un gol tocándoos los huevos, ¿en serio?", ha defendido:

Nosotras podemos sacarnos las tetas pero vosotros no podéis celebrar un gol tocándoos los huevos. ¿En serio? https://t.co/W9JFhT3bmD — Macarena Olona (@Macarena_Olona) September 10, 2023

Sus palabras no han tardado en coger impulso y generar un reguero de interacciones, entre ellas no pocos comentarios a favor y en contra del regreso, aunque sea por un tuit, de la Macarena más voxera:

¡¿Pero qué dices, Macarena?! Se te fue la pinza hace tiempo. — 𝑬𝒍_𝑻𝒚𝒍𝒆𝒓𝑫𝒖𝒓𝒅𝒆𝒏 (@El_TylerDurden) September 11, 2023

Ud. juega al futbol o solo hace el ridiculo en la politica❓

Del futbol lo unico que le pega es ser chaquetera... 😂😂😂🍿🍿🍿😶🦦 — 𝕀 𝕤 𝕞 𝕒 𝕖 𝕝 🫡🤍 (@iSm4el_RM) September 10, 2023

Otra vez de acuerdo contigo¿me empiezo a preocupar ya? — Bat-Tru (@Truchita924) September 10, 2023

Por una vez y sin que sirva de precedente tengo que estar de acuerdo contigo Macarena — Kai 80 (@Kai8015) September 10, 2023

Bueno, el futbolista si que puede. El seleccionador, delante de la reina y la infanta, ya no tanto... — Anónimo - radicalizado. (@Rheist_el_Rojo) September 10, 2023

Maca acuérdate q cambiaste d pola. Ahora estás del lado de los ofendiditos por estas cosas . Borracha — Francisco R. (@farru_82) September 11, 2023

Se nota que han pasado las elecciones y el discurso es el mismo que antes. — Ósodasoá (@osodasoa) September 11, 2023

Estas volviendo al lado bueno Macarena — Miguel (@yuskowiak10) September 10, 2023

Así que comparas un gesto obsceno con el hecho de que una mujer pueda llevar los pechos al aire como hacen los hombres desde siempre... veo que vuelves a enseñar la patita... — Mercedes Iglesias (@mercheiglesiasc) September 10, 2023

Esta vez, desde hace mucho tiempo, estoy de acuerdo contigo. ¡Aleluya! — Pezón Amargo (@PezonAmargo) September 10, 2023

Olona ha añadido además que "mi comandante", en referencia a Cristiano Ronaldo, "ya lo hacía, y con estilo".

