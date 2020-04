Mollejo, el referente del Dépor y DJ que anima a los vecinos desde su balcón: "Saldremos reforzados"

En tiempos de coronavirus, hay que echarle imaginación muchas veces para combatir las horas muertes. Y si con eso consigues animar a más gente, doble éxito. Es lo que ha ocurrido con Víctor Mollejo, jugador del Deportivo de La Coruña y cedido por el Atlético de Madrid, que se ha convertido en el DJ oficial de un vecindario de la ciudad gallego.

Sus 'sesiones' se han hecho virales en las redes sociales hasta el punto de que artistas como Karol G han compartido alguno de sus vídeos. EL ESPAÑOL habla con Mollejo, confinado en su piso con tres amigos. Ahí es donde se entrena como puede y mantiene la ilusión para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible.

Quiere volver a jugar al fútbol y quiere terminar la temporada en el Depor, pese a que su cesión acabe el 30 de junio. Llegó a un club histórico en horas bajas el septiembre pasado con solo 18 años y se ha convertido en un pilar. Antes con sus goles y ahora con la música, levanta el ánimo a toda una ciudad. ¿Su objetivo? Volver a casa algún día y triunfar de rojiblanco.

¿Cómo estás pasando la cuarentena?

"Bien. Si que es verdad que yo no me puedo quejar, porque dentro de lo que cabe cuando decretaron el estado de alarma hablé con tres amigos de confianza y quedamos en que lo pasaríamos juntos y aquí estamos desde el primero día. Se hace mucho más ameno en compañía de amigos. Así que bueno, más o menos bien.

El tema de los entrenamientos, ¿cómo lo llevas desde casa?

"Tenemos una rutina del equipo y eso, pero cada uno tiene sus circunstancias en su casa. Yo personalmente vivo en un piso y en ese sentido es un poco más complicado. Tengo una bici y tengo material que poco a poco me va llegando. Lo de ponerme a entrenar lo llevo bien. Siempre mañana y tarde le echo un par de horitas y me ayuda a despejarme".

En Alemania, algunos equipos han vuelto a los entrenamientos con precauciones, ¿se valora eso en España?

"Los escenarios cambian de un día para otro. Lo que se está hablando ahora es que todo el mundo quiere que se reinicie La Liga. Se va a hacer todo lo posible para ello. Lo que nos dicen es que en el mes de abril y el mes de mayo será muy complicado. Ojalá para mayo podamos entrenar con precaución, con grupos de poca gente... A ver si en junio podemos volver a La Liga".

Ahora hemos llegado a un punto en el que todos los días me piden que ponga música

Estos días se han hecho virales varios vídeos en los que sales pinchando música desde tu balcón, ¿cómo surge esta iniciativa?

"Uno de mis amigos que está aquí tiene un altavoz gigante. Lo tenía ahí en el parking y lo subió un día a casa. Yo le dije: '¿Dónde vas con eso? ¿Estás loco?'. Y se le ocurrió un día ponerlo a ver cómo reaccionaba la gente, si se alegraba un poco. Lo pusimos y aquí la gente en mi vecindario estaba pegadísima, super contenta.

Un poco por desconectar algo de lo que estamos viviendo ahora y si que es verdad que, a partir de ahí, tuvimos la iniciativa de ponerlo algunos días para que la gente tenga esa alegría e ilusión que en estos momentos es importante".

Y, ¿por qué crees que ha sido tan bien recibida por tus vecinos esta iniciativa?

"A mi tampoco me fascina en exceso poner todos los días música a tope y más con este altavoz que es enorme y te atruena los oídos. Vi como reaccionaba la gente, que le gustó y tenía ganas de que pusiera la música. Ahora hemos llegado a un punto en el que todos los días me piden que ponga música".

¿Dónde buscas tú esa ayuda para los momentos más duros del confinamiento?

"Soy un chico muy alegre y siempre necesito que haya movimiento. Intento estar haciendo siempre cosas dentro de casa. Entre los entrenamientos también desconecto mucho pensando en el inicio de La Liga otra vez, en disfrutar de Riazor y de la gente. Eso me ayuda bastante para desconectar. También soy mucho de música, más bajita obviamente, y siempre la tengo puesta en casa para estar alegre".

Pasando a lo deportivo, ¿cómo valorarías tu temporada hasta este punto?

"Colectivamente está siendo una temporada difícil para el Depor. Personalmente, de mucho aprendizaje. Muy contento de cómo me va y lo que estoy aprendiendo aquí, que es el objetivo de la cesión. No cambiaría por nada del mundo lo que estoy viviendo este año, lo que estoy aprendiendo, también por cómo estoy saliendo reforzado. He tenido regularidad en números y goles que hacen que sea una buena temporada para mí".

Una buena temporada en lo personal, buenos números, regularidad... ¿Es este parón un frenazo en tu carrera ahora que recién empieza?

"Esperar, espero que no sea nada. Pero al final, eso es ser poco realista. Esto es un frenazo, no solo para mí y el resto de los futbolistas. Es un frenazo para el país, a tu vida, a tu rutina... Es un parón a todo. Intento hacer todo tipo de cosas para volver de la mejor manera y ojalá que cuando volvamos pueda seguir con esa buena dinámica y ayudar al equipo".

Cedido hasta el 30 de junio en el Depor, la temporada podría alargarse más allá de dicha fecha. ¿Tu prioridad es acabarla allí?

"Es un tema de profesionalidad. No sería muy justo que acabase el 30 de junio mi contrato, La Liga siguiese y yo me fuese de aquí. Lo que quiero es quedarme aquí hasta que acabe. Si es en agosto, que sea en agosto. Lo bueno es que van a la par todos los clubes y a todos les afecta. No creo que haya problema en llegar a un acuerdo y seguir aquí hasta que termine La Liga. Luego ya veremos qué depara el futuro".

No sería muy justo que acabase el 30 de junio mi contrato, La Liga siguiese y yo me fuese de aquí

¿Cómo se lleva en el Depor la situación económica? ¿Cuál es vuestra posición en el vestuario ante posibles recortes?

"Nuestra posición es que somos conscientes por lo que está pasando todo el mundo. Las empresas y los clubes se ven muy afectados y hay que ayudar a que la estabilidad económica vuelva a su punto. Los futbolistas estamos por la labor de ayudar a que vuelva a la normalidad y somos conscientes de que esta situación es muy complicada. Seguramente todos los clubes lleguen a un acuerdo con sus jugadores".

¿Cómo esperas que vuelva el fútbol y, sobre todo, cómo volverá?

"Quiero ser realista, pero mantener esa pizca de ilusión. El fútbol va a volver. A ningún club le beneficia que esto se quede como está y estoy seguro de que volverá y podremos terminar La Liga. ¿Lo que nos gustaría? Que volviera como antes, con público. Pero veo complicado que cuando se retome, los campos estén llenos. Es un factor de riesgo para que el coronavirus siga expandiéndose. Estaremos un tiempo sin espectadores".

Y sobre la posibilidad de jugar cada 48 horas cuando se reanude, ¿lo veis factible entre los futbolistas?

"Los futbolistas estamos por la labor para que todo vaya como tenga que ir. Si es verdad que es un esfuerzo grande, pero también pienso que si La Liga se reanuda en junio y todo va bien, entre junio y julio se puede liquidar todo y no hará falta jugar cada 48 horas. A lo mejor jugar miércoles y domingo, eso seguramente pase. En cualquiera de los escenarios, el futbolista va a poner de su parte y va a ayudar".

Aunque sean momentos de incertidumbre, ¿qué objetivos os marcáis en el Depor cuando todo se reanude?

"Queremos conseguir la salvación. Hubo un momento en el que íbamos muy bien, pero siempre tuvimos claro que se trataba más de arreglar el desastre de antes que mirar a otros cosas. Pensamos en la salvación y que luego el club siga creciendo y se haga una reestructuración. Siempre le deseo lo mejor al Depor y el año que viene tendrá muy buen equipo".

Te ha pillado el coronavirus y el confinamiento en una ciudad relativamente nueva para ti, ¿cómo te sientes?

"Estoy muy contento. Cuando llegué tenía 18 años y era complicado. Tenía miedo de lo que me iba a encontrar, era la primera vez que salía de casa. Aquí he encontrado mi segunda casa. Siento que me tienen mucho cariño y eso es lo máximo que puede conseguir un futbolista. Todo esto del coronavirus podría haberse evitado o que no pasara, pero no tuve problema alguno en quedarme aquí porque estoy muy a gusto".

Tu casa es el Atleti y has tenido que ver su temporada desde lejos, ¿cómo la valorarías?

"Valoro la temporada por cómo es la clara esencia del Atleti. Cuando peor parece que está, de repente resurge y todo vuelve a la normalidad e incluso mejor. La considero una temporada buena: se lucha por entrar en Champions y se sigue con vida en competición europea".

Y Simeone, hasta se ha dudado de él. ¿Qué significa su figura en el Atleti?

"Es un motivador nato. Mete mucha caña, pero no lo hace para fastidiar a nadie. Lo hace para sacar tu mejor versión. Es el mejor del mundo en ese sentido, por la intensidad con la que se toma todo. Siempre te pide que vayas a muerte. Una persona que le ha dado tanto al club, siempre es bueno que siga. Hay momentos buenos y otros no tanto, pero lo que le ha dado el 'Cholo' al Atleti y viceversa es muy importante".

¿Te ves el año que viene con Simeone y en el primer equipo?

"Siempre me veo con ellos. Es una cuestión de dar pasos para llegar a tu objetivo y en en eso estoy. Ojalá se cumpla ese objetivo, ya sea dentro de un año, dentro de dos... Yo continúo dando pasos que es lo importante".

Una reflexión de cara a la sociedad post-cuarentena

"Mi reflexión es que debemos valorar más las pequeñas cosas, esas que no valoramos en el día a día. Dar un paseo, comer con tu familia... Ahora debemos valorarlas más que nunca. También eso que a veces nos da pereza como ir a trabajar, a entrenar, etc. Ahora debemos valorar esa actividad que tenemos en nuestro día y que sin ella no somos nada. Seguro que la cuarentena va a ayudar a eso y la sociedad saldrá reforzada".

