El incómodo momento de Yolanda Díaz al quedarse en blanco tras preguntarle en inglés: "Espectacular"

Que el equipo de comunicación de Yolanda Díaz nunca hubiese usado la destreza de la líder de Sumar hablando en inglés cuando ha mantenido reuniones fuera de España tendría que habernos dado pistas. Sin embargo, hasta este lunes la sociedad española no fue consciente de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones ni lo entiende ni lo habla o, al menos, eso es lo que ha demostrado en la rueda de prensa que ofreció junto a la presidenta de FUTPRO.

Díaz se reunía con Amanda Gutiérrez Domínguez, la presidenta de la Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO) para abordar el caso Rubiales. Un beso no consentido a una futbolista que ha generado una revolución en el mundo del deporte femenino dentro y fuera de nuestras fronteras. De ahí que hubiese medios internacionales interesados en las declaraciones de la ministra, y por ello procedieron a preguntarle en inglés, aclarando que ella podría contestar en el mismo idioma o en español.

La cara de Díaz era un poema mientras escuchaba la pregunta, tomaba apuntes y ponía muecas de incomodidad: era evidente que no estaba entiendo nada de lo que le decían y tampoco sabía expresarse en inglés. La periodista estaba interesada en saber hasta qué punto el incidente con Rubiales describía a la sociedad española y su trato a las mujeres, pero la ministra no comprendió la cuestión y tuvo que pedir traducción a una persona presente en la comparecencia, mientras sonreía. "Oh, no, lo siento", se escuchaba a la profesional, consciente de que la había metido en un embrollo.

"Que se apunte a un curso"

"No, en absoluto, la sociedad española es una sociedad profundamente feminista, que es vanguardia en los derechos de igualdad", respondió, añadiendo además que "es un ejemplo en el resto del mundo y, por eso, estos comportamientos son mucho más llamativos". No obstante, la respuesta ha tenido nula repercusión porque lo más llamativo ha sido el descubrimiento en torno al conocimiento lingüístico de la vicepresidenta:

Incómodo momento para la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, al quedarse en blanco ante una pregunta en inglés



Ha sucedido en una comparecencia ante los medios tras una reunión con Futpro, sindicato mayoritario del fútbol… pic.twitter.com/SXEdFAOXap — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) August 29, 2023

Y es que, ante un silencio de los tuiteros de izquierda prácticamente total, los de derechas han salido a criticarla sin piedad, a sabiendas de que la cuestión del idioma ha sido una de las armas utilizada históricamente contra el Partido Popular: de Mariano Rajoy a Feijóo, pasando por la memorable Ana Botella y el café con leche in Plaza Mayor.

Yolanda Diaz quiere que los catalanes hablen en euskera a los gallegos y los asturianos en aragonés a los canarios. Pero es incapaz de responder una sola palabra en inglés a una pregunta en una rueda de prensa. Gobierno de España. pic.twitter.com/G8to9ra49B — Mon Bosch ?￰゚ヌᄎ (@josepramonbosch) August 28, 2023

A Yolanda le encanta ser el perejil de todas las salsas, ser la protagonista en todo y por apuntarse se apunta los éxitos de otros y otras, pues quizás es el momento que se apunte a un curso de inglés



Esto es feminismo, luchar por la igualdad de hombres y mujeres



Lo mismo… pic.twitter.com/x8YHo2iqDt — Judit ? (@judit_sinhache) August 29, 2023

Jamás pensé que la Yoli tuviese peor nivel de inglés que el Chepas. — ?￰ンユメ ?￰ンユᄂ?￰ンユᄂ?￰ンユヨ?￰ンユᆬ? ?￰ンユヨ ?￰ンユメ ℂ?￰ンユ゚?￰ンユヨ?￰ンユメ? (@IzarraldeT) August 29, 2023

Yolanda Díaz

Masters 3 Inglés 0



ah no que los master tambien son de mentira. Este es el nivel de la líder mundial BARRIO SESAMO pic.twitter.com/70te2anCxy — Carles Enric (@carlesenric) August 28, 2023

Si "la Yoli" @Yolanda_Diaz_, cobrando 85.000€ al año no tiene ni puñetera idea de Inglés y le tiene que traducir alguien que estaba allí, se dice y punto, lo arregla todo poniendo una sonrisa de niñata de 15 años... pic.twitter.com/KBmDczY4C1 — Ibicenco (@Eivissenc78) August 28, 2023

?￰゚ヌᆭ | A Yolanda Díaz se le cae la cara de vergüenza y no sabe dónde meterse, realizando repetidos gestos nerviosos, cuando le realizan una pregunta en inglés y se da cuenta de que no ha entendido nada.



¿Cuál será el nivel de inglés exhibido por Yolanda Díaz en su currículum? pic.twitter.com/NnRadg3rWU — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) August 28, 2023

Con el inglés de Yolanda Díaz no te contratan en ningún lado, pero no te preocupes, ella vive de tus impuestos pic.twitter.com/DXs0Tv4ApK — Alvaro Gotxi ?￰゚ヌᄎ ?￰゚ヌᆭ (@agotxi) August 29, 2023

Espectacular el nivel de inglés de Yolanda Díaz. Junto al gallego podríamos decir que es trilingüe. pic.twitter.com/sXBS2S2uc8 — Arturo Villa ?￰゚ヌᄌ (@ArturoVilla_) August 28, 2023

Yolanda Díaz lleva dos meses haciendo campañas para que se hable catalán, gallego y euskera en toda España porque son “riqueza cultural”.



Yolanda Díaz hoy cuando le han preguntado en el inglés más básico: pic.twitter.com/WKWkcJOsMq — Unai Cano (@unaicano10) August 28, 2023

Un año llevan descojonándose de Feijóo por no hablar inglés y la Yoli no es que no lo hable, es que ni sabía que la periodista le hablaba en Inglés.pic.twitter.com/GHVuCjrQ81 — Toro Sentado (@ToroenReposo) August 28, 2023

Pero además, conociendo a los tuiteros, no tardaron en dejar una retahíla de memes a su paso para hacer todavía más escarnio:

He añadido unos efectillos de sonido para hacer más graciosa esta lamentable intervención de Yolanda 🤦‍♂️ pic.twitter.com/UFAP5YMIVT — Carl Winslow (@CarlWinslou) August 29, 2023

Yolanda Díaz👇



— ¿Nivel de Inglés?

— Alto

— ¿Cómo se dice «perro»?

— Dog

— ¿Y veterinario?

— Dogtor pic.twitter.com/SEfihTPhDE — Girauters 🇪🇸 (@Girauters) August 28, 2023

Tenemos 4 lenguas oficiales, Yolanda sabe 2, muy probablemente entienda una tercera, y le preguntan en inglés. Han ido a pillar.pic.twitter.com/HA5olHYDqi — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) August 28, 2023

Se filtran los apuntes de Yolanda Díaz ayer cuando le preguntaron en inglés pic.twitter.com/klnTEkdGXY — Arsenico 🇪🇸 🇨🇭🈷️🈴️🈷️ (@Arsenico_bis) August 29, 2023

-A ver Yoli dí dos en inglés

-Zriiiii pic.twitter.com/yQyj7UiKS5 — MotMot (@ElmotarrdMot) August 28, 2023

Jordi Evole:¿Que te parece que Mariano Rajoy no sepa ingles?

Yolanda Díaz: Horrible.

Jordi:¿y tu nivel de inglés que tal?

Yoli: Avanzado.

Jordi: ¿Como se dice "mirar" en ingles?

Yoli: Look

Jordi: ¿Puedes utilizarlo en una frase?

Yoli: Look,yo soy tu padre.

Jordi: Fantástico. pic.twitter.com/WNCzwqqNLG — LucasArroyoClaro🇪🇸 (@LucaselGris) August 29, 2023

- A ver Yolanda, cómo se dice vestido en inglés?

- Chanel

- Y bolso?

- Luivi — Dean, Jamón Dean ® (@Pechaadereir) August 28, 2023

- Yolanda, ahora una pregunta en inglés ...

- ... Yolanda??? pic.twitter.com/soJYsv8N5s — Dean, Jamón Dean ® (@Pechaadereir) August 28, 2023

La única canción en inglés que entiende la yoli pic.twitter.com/y0BW3bHlVr — almeriensis (@almeriensis) August 29, 2023

El inglés de la Yoli… pic.twitter.com/BnCxl6FKIl — ᴄᴀʀᴏʟ ɢᴜᴇʀʀᴇʀᴏ (@masvaletorda_) August 28, 2023

A ver Yoli, nivel de inglés? Alto.

Diga amarillo: yellow.

Haga una frase: póngame un wiski con yellow… pic.twitter.com/Hwf46KcOjY — Detective Areta🇪🇸 (@cpergin) August 29, 2023

Quizás podría ir con Feijóo a clases de inglés.

Sigue los temas que te interesan