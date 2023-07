Una española desvela su impactante experiencia al cruzar la frontera más peligrosa de Europa

En pleno verano muchos aprovechan para viajar en avión a otros países y descubrir lugares increíbles. Otros, en cambio, prefieren hacer uso de la autocaravana y perderse por sitios desconocidos, como ha sido el caso de la pareja tiktoker española @cuadernodeviaje.

"Así es cómo hemos cruzado la frontera más peligrosa de Europa, día 41 de España a China en autocaravana", comienza la joven mientras explica, acto seguido, que acaba de pasar, junto a su novio, de Croacia a Bosnia.

Se trata del primer país que visitan fuera de la Unión Europea. "Miraron dentro de la autocaravana y nos pusieron el sellito. Según los datos oficiales, comparte el título del país más pobre de Europa junto con Albania, el estado de las carreteras es malísimo, los túneles no tienen luz...", apunta.

La joven explica que al día siguiente se despertaron rodeados de caballos salvajes: "Decidimos cambiar las ruedas de vanilla por si acaso, así que seguimos el camino a la frontera entre vacas y conseguimos salir de Bosnia por un puente. Nuevo sello en el pasaporte y hola Montenegro".

Añade que en el país existe una "desigualdad tremenda y un problema muy grande con la basura" en comparación al resto de territorios europeos. Posteriormente, se ve a la mujer duchándose y cenando para prepararse para su día 44 en la carretera: "Llegamos a Albania y toca descubrir el país, que es mucho más que sus playas virales".

"Intenta con Polonia y Bielorrusia y me avisas"

El vídeo ha conseguido más de 30.000 'me gustas' y más de 50 comentarios. Destacan los de los usuarios que coinciden con la tiktoker en que Bostia es bonito: "Estuve en Bosnia y me encantó, pero sí es verdad que hay mucha desigualdad y las carreteras no son las mejores", "Bosnia me encantó, deseando volver. ¡Qué paisajes y qué maravilla de gente! Quieren mucho a los españoles" o "

Otros usuarios han discrepado con ella en que es la frontera más peligrosa: "No has ido a Juárez, Reynosa, Matamoros, TJ...", "peligrosa ¿por qué?", "intenta con Polonia y Bielorrusia y me avisas" o "he cruzado esa frontera montones de veces y el peligro es exactamente ninguno".

