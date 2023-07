La cómica anécdota de las bragas de Raquel Salazar, de 'Los Gipsy Kings', se hace viral: "Es la mejor"

Hay personas que tienen una gracia natural y Raquel Salazar es una de ellas. Después de saltar a la fama en toda España junto a su hija Noemí por su participación en Los Gipsy Kings, sus redes sociales cuentan con cientos de miles de seguidores que la acompañan en su día a día a través de vídeos en los que cuenta sus rutinas y fotografías personales, pasando también por sus ya famosas recetas de cocina y el contenido publicitario que le pagan.

En esta ocasión, el vídeo que nos ocupa ya no está en el perfil de Instagram de Raquel, donde hay más de 470.000 seguidores, puede que porque le haya dado vergüenza finalmente, pero la rapidez de las redes sociales ha logrado que no nos hayamos quedado sin ver esta joya. El conocido tuitero y podcaster Alexinos es a quien tenemos que agradecérselo, por haber compartido unas imágenes que han alcanzado ya a más de 242.000 cuentas en la red.

"El otro día iba caminando por la calle y sentí que me bajaba algo", empieza relatando Raquel, ataviada con un pijama de Minnie Mouse. "Resulta que digo, ¿qué será? Y llevaba un pantalón corto y se me asomaron los dos lados de las bragas", continúa, con total naturalidad, añadiendo que lo primero que pensó es que "he adelgazado, pero me voy a casa, me peso y peso lo mismo, no había adelgazado".

"No sé por qué, pero caen"

Salazar no le dio la menor importancia y siguió con su vida hasta que ese mismo día "fregando, igual, todo el rato que si para arriba que si para abajo", ejemplifica el movimiento de su ropa interior, con vida propia. En ese punto, pregunta a sus seguidores qué es lo que puede estar pasando porque "son mi talla, son nuevas, y digo 'esto qué pasa' y es que no me lo estoy inventado", defiende, levantándose para mostrarlo en directo: "Me pongo mi pantalón y en el momento que tú vas andando, yo no sé por qué, pero caen".

El tipo de contenido que merezco pic.twitter.com/C7QMc0feLM — Alexsinos (@alexsinos) July 28, 2023

La caída de bragas de Raquel Salazar se ha hecho muy viral, provocando las carcajadas de los tuiteros:

Es q es la mejor bajajajajaja https://t.co/T66Qaioxgo — MAMEN SÁEZ (@MameenLove) July 28, 2023

JAJAJAJAJAJAAJAJA, no puedo — Raquel🦁🌴 (@RaquelDom99) July 28, 2023

Por favor que alguien me diga, esta señora es una mezcla de Cristina Tárrega y Raquel Salazar (madre de Noemí) o es que efectivamente es una de ellas? 😅😅😅 https://t.co/XhzagFLXtx — Lady Ketis  (@MyTV_World) July 28, 2023

Jajajaa. La goma!!!!! — Olga Flórez García (@Oflorez86) July 28, 2023

cada vez que veo a Álvaro de Luna https://t.co/fwChkQnfRx — gonzalo🦕 (@gonzalo_b02) July 28, 2023

Lleva dos días com las mismas bragas? No y los que le precederán a esos dos días 😂 milagro es que no anden solas. — Jonathan Glez (@JGlezCYC) July 28, 2023

No te voy a decir que esto me ha llegado a ocurrir a mí pero sí https://t.co/MVv74ppHB7 — 🌿 VILLA 🔻 (@VillaverdeMu) July 28, 2023

Me ahogo — Ana DMB (@Ana_dmati) July 28, 2023

El ataque de risa en el puto bus por vuestra culpa https://t.co/4ziYedRPON — Andra Venus (@andravenus_) July 28, 2023

Y sí, Raquel, es la goma. Si son nuevas, que te devuelvan el dinero.

