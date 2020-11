El nuevo negocio de Raquel Salazar con el que sigue los pasos de Belén Esteban

Raquel Salazar (48 años) ha comenzado un nuevo rumbo profesional. Protagonista, junto con su hija Noemí (29), de Los Gipsy Kings, ha sabido sacar provecho de la popularidad que el reality le ha brindado. Una fama que se traduce en más de 300.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que desde hace meses causan furor sus recetas de cocina.

Desprovista de todo tipo de artificio, Raquel publica vídeos donde se la puede ver elaborando sus platos más apetitosos. Una idea que nació como un mero entretenimiento y que ha sido el germen de la creación de una firma propia de sartenes. JALEOS ha hablado con la madre de Noemí Salazar sobre Easy cook con Raquel Salazar, nombre de su nuevo negocio.

"En el confinamiento empecé a cocinar y a enseñarlo por las redes sociales, como millones de personas, y noté que me empezaban a seguir muchísima gente. Ya tenía seguidores, pero me subieron mucho más. Recibía montones de mensajes, la gente del supermercado me decía que les encantaban mis recetas, que no sabían que cocinara tan bien... hasta me pusieron el nombre de 'la mami Raquel'. Y así comenzó la idea de hacer algo relacionado con la cocina", dice la madrileña.

Raquel Salazar promocionando su línea de sartenes. Easy Cook con Raquel Salazar

Siguiendo los pasos de otras famosas como Belén Esteban (46), que también estampó su nombre en una conocida marca de sartenes, o de María Patiño (49), que durante años fue la imagen de prestigiosa marca de utensilios de cocina, Raquel Salazar ha decidido abrirse camino en este mercado.

"Yo estoy siempre creado y trabajando, todo menos robar. Con el confinamiento nos cancelaron las grabaciones de Los Gipsy Kings, la nueva temporada iba a tener más episodios y al final se ha quedado en dos capítulos especiales, y eso es un dinero que hemos dejado de ganar. Yo estaba superdepresiva, lloraba y todo desesperada por averiguar cómo poder seguir ingresando en estos momentos. Así que hablé con mi community manager y nos pusimos a pensar en la idea", explica Raquel, que ya tiene a la venta las sartenes con su propio nombre.

"Cocinaba tanto que las sartenes se me estropeaban todas, además de que los 'haters' no paraban de criticar todo; que si está rallada, que si se pega... al final di con un modelo que compré en Amazon y que me encantó. Al principio ponía el enlace de la sartén para que la gente la comprase, pero al final me cansé de dar promoción a otros establecimientos y decidí vender las mías propias", añade.

"Las sartenes son de un fabricante francés. He probado varias hasta encontrar la que me gustaba de verdad, porque a mí no me gusta engañar a nadie. Vendo lo que a mí me gusta y utilizo. Compramos unos lotes del modelo, que es una pasada, y las hemos personalizado con mi nombre", confiesa Raquel Salazar, que se ha convertido junto con su hija en dos destacadas influencers. La propia Noemí está también involucrada en el proyecto de su madre, de hecho, aparece en las imágenes promocionales de las satenes y en sus stories de Instagram muestra las cualidades del producto. Una demostración más del gran equipo que juntas forman.

Raquel y Noemí Salazar se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras como influencers. Easy cook con Raquel Salazar

Las sartenes de Easy cooking con Raquel Salazar se caracterizan por su peculiar ligereza, antiadherencia y fácil limpieza, según reza la web de venta. Están indicadas para vitrocerámicas de inducción, tiene un tamaño de 26 cm de diámetro y prometen una reducción sustancial de aceite en el cocinado. Un utensilio de cocina con el que elaborar multitud de recetas en tan solo pocos minutos y que actualmente, a consecuencia del Black Friday, tiene un precio de 34'90 euros con envío gratuito. Toda una oportunidad, dado que en periodo de no rebaja cuesta 53'90 euros.

Con mucha esperanzas puestas en este nuevo reto profesional, Raquel tiene claro que su principal arma para vender en las redes sociales es su cercanía y su sencillez. Cualidades que también la han hecho destacar en el complicado panorama televisivo. "Si no 'postureas' y no aparecen con la raya del ojo pintada haciendo poses y demás, la gente cree y confía en ti. Yo le debo mucho a mis seguidores, de hecho, el arranque de este proyecto se lo debo a ellos", confiesa la influencer, que reconoce que aún es pronto para hablar de cifras de ventas: "Es el primer día y ya tenemos encargos, hay que esperar un poco más para saber cómo va todo".

[Más información: Raquel Salazar arremete contra Belén Esteban por hablar mal de su hija en 'GH VIP 7']