Noemí Salazar, de 'Los Gipsy Kings', víctima de una agresión racista en Marbella

Noemí Salazar, uno de los rostros del conocido programa de Los Gipsy Kings, denunció hace unos días a través de sus redes sociales, una agresión sufrida por parte del dueño de una tienda de Puerto Banús (Marbella). "En este lugar son unos racistas. Nos han dicho que a los "gipsy" no nos van a vender nada", confesó un tanto enfadada.

"Aquí hemos comprado mil veces, pero siempre te ponían muchas pegas", afirmó Noemí en una de sus historias de Instagram, donde, acompañada en todo momento por su madre, apuntó a que el motivo del trato del dueño de la tienda se debía a que no quería venderles ropa para no vincularse al conocido programa de televisión.

"Puedo demostrar que me han vendido mil veces sin licencia", aseguró Salazar, haciendo referencia a un cartel en el que se especifica que solo hacían ventas al por mayor".

Historias de Instagram de Noemí Salazar.

"Le he explicado que lo entendía y que yo tenía mi licencia de tienda, que se la he enseñado, y que la ropa era para mi tienda. Pues aún así, seguían poniendo pegas", prosiguió Noemí, que cada vez se mostraba más alterada. "Ha acabado este señor dándome un manotazo, podéis ver las marcas. Lo grabo ahora para que quede todo registrado. Me voy a poner la denuncia y ya ha venido la Policía", dijo Salazar ante sus seguidores, a los que mostró las cicatrices que tenía en el brazo tras la supuesta agresión.

Horas después la televisiva siguió haciendo pública su versión sobre lo sucedido, pero en esta ocasión se mostró mucho más tranquila: "Es una tienda carísima y cada vestido vale doscientos euros. Nadie tiene que pegar a nadie. Recalco que este señor nos ha vendido un montón de veces cuando no tenía la tienda sin licencia", explicó la joven. "Entonces el chico ha venido diciendo que a los gitanos no nos lo quiere vender", prosiguió la concursante del programa de Cuatro, que acabó su explicación de la siguiente manera: "Entonces qué pasa, que si eres paya, de Puerto Banús, sí puedes, y si eres gitana y de Los Gipsy Kings ¿no? ¿Por qué?".

