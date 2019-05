Elena Tablada y Javier Ungría no descartan ampliar la familia: "Ya estamos listos"

Elena Tablada (38 años) ha asistido este martes a la presentación de la colección The Power of Dremas de Fernando Claro, el diseñador que le hizo el vestido de novia para su boda, y no ha dudado en atender a los medios allí congregados.

La modelo ha explicado que está muy feliz con Javier Ungría (38), y que ya están preparados para ampliar la familia: "Pues cuando me lo manden, pero ya estamos listos para cuando quiera venir".

Ver esta publicación en Instagram My #endgame 🤩 @volvoreta @airedefiestacuba @laguaridahavana #havana Una publicación compartida por Hell 🙋🏼Elena Tablada (@hellentablada) el 18 de Ene de 2019 a las 12:21 PST

Un nuevo paso en su relación con Javier Ungría, solo unos meses después de contraer matrimonio en La Habana: "Todos los momentos fueron inolvidables, entrar en esa iglesia donde se casaron mis abuelos, de la mano de mi primo, ver a todo mi familia reunida en Cuba después de tantos años. Imagínate, para mí eso fue súper espectacular" ha querido recordar la ex de David Bisbal (39).

Y siguiendo con las bodas, la empresaria ha aprovechado para comentar cómo será la despedida de soltera de su hermana, que en poco tiempo pasará por el altar: "Conmigo no se portaron mal, fue una promesa que yo ya tenía con ella, que iba a ser como en Estados Unidos, donde las despedidas son para estar más guapa aún. No como aquí, que te disfrazan. En América se trata de sacar la belleza y ponerla aún más guapa".

Ver esta publicación en Instagram Just another day in paradise... 🙏🏽 #naesbach #allineed @grandpalladiumcostamujeres Una publicación compartida por Hell 🙋🏼Elena Tablada (@hellentablada) el 17 de May de 2019 a las 12:27 PDT

Los medios allí congregados también han preguntado a Tablada en qué situación se encuentra su relación con el artista almeriense, a lo que ha respondido que "son cosas que pasan", y ha dejado caer que existe una opción de que en un futuro vuelvan a retomar su amistad: "Bueno, se verá con el tiempo".

La esposa de Javier Ungría también ha asegurado que su hija, Ella, está muy ilusionada tras conocer a su hermano, el hijo de David Bisbal y Rosanna Zanetti (30): "Sí, está muy contenta la verdad, para todos es como un muñequito. Fenomenal".

[Más información: Elena Tablada lanza un duro mensaje a Bisbal a la vez que publica otra imagen junto a su hija]