Bárbara Rey podría viajar hasta 'Supervivientes' como 'fantasma del futuro'

Bárbara Rey (69 años) no ha tenido la suerte de ser concursante de esta edición de Supervivientes 2019 pero la verdad es que todo lo que no está dando en las playas de Honduras lo está dando en los platós del programa con sus intervenciones y comentarios. Lo cierto es que la colaboradora está dejándose la piel para defender a su amiga Chelo García Cortés (67) y está siendo bastante crítica y dura con Isabel Pantoja (62).

Carlos Sobera (58), presentador de Tierra de nadie, le ofreció este martes la posibilidad de ir hasta Honduras para pasar unos días en función de 'fantasma del futuro', lo que significa que iría a pasar unos días en Supervivientes con todos los concursantes de esta edición y sería la primera concursante oficial de Supervivientes 2020. La madre de Sofía Cristo (35) empezó diciendo que no, explicando que a ella le hubiese gustado ir desde el principio y no ahora para estar "un cuarto de hora".

Bárbara Rey contemplando la posibilidad de viajar a 'Supervivientes 2019'. Mediaset España

Después de una publicidad, sus compañeros de programa le explicaron en qué consistía ser el fantasma del futuro y se notaba a Bárbara Rey mucho más contenta y con una sonrisa de oreja a oreja: "Me ha entrado hasta taquicardia y todo". De esta manera, se abre un nuevo tema polémico en la historia de Supervivientes 2019, ya que muchos espectadores ya han comentado por las redes sociales qué les parece que la vedette pudiera ir al concurso,.

De lo que no cabe duda de es que la cena entre Chelo García Cortés, Isabel Pantoja y Bárbara Rey es impagable y un anhelo por parte de la productora y la cadena. Será el próximo jueves cuando se conocerá si la que fuera esposa de Ángel Cristo viajará hasta los Cayos Cochinos de Honduras para convivir con los supervivientes durante una semana como primera concursante oficial de Supervivientes 2020.

El nombre de la vedette de Totana fue uno de los primeros en sonar para las quinielas de esta vigente edición de Supervivientes. Sin embargo, tras la confirmación de Isabel Pantoja como fichaje de pleno derecho, la figura de Rey cayó a las listas de los colaboradores de plató. En palabras de la propia actriz a través de su cuenta de Instagram, dijo: "Como ya os adelanté no voy a opinar de nada que sienta o piense. Es muy desagradable que me insulten y digan que tengo envidia a determinada persona. Podría poner mucho ejemplos auténticos, por los cuales nunca tendría envidia a esta persona, me los voy a callar. A buenos entendedores...".

[Más información: Bárbara Rey vende la casa donde sufrió el famoso robo de las cintas por 690.000 euros]