Bárbara Rey lanza un dardo envenenado a Tamara Falcó

Bárbara Rey (69 años) ha sido galardonada con el premio de Honor en la V edición de los Premios Yago. Una gala donde el humor y la 'falta de protocolo' ha estado muy presente y a la que la exvedette ha acudido acompañada de su hija, Sofía Cristo (35). La artista ha querido aprovechar la presencia de los medios allí congregados para hablar de su faceta como abuela y reclamar un mayor reconocimiento de su trayectoria profesional.

"Yo he hecho de todo, me hacía falta que se acordaran de mí", ha confesado una Bárbara que, llena de alegría, no ha dudado en tirar algún que otro dardo. "No pasa nada, nosotros vemos los Goya por televisión y vemos que va Tamara Falcó (37), menos mal que aparece una estrella y te quedas eclipsado porque me estaba aburriendo", ha comentado en tono irónico.

Muy agradecida por el premio, no se ha querido olvidar de todos sus compañeros que no han sido reconocidos públicamente: "Tengo compañeros que creo que se lo merecen y espero que poco a poco la organización de los Premios Yago vaya acordándose de todos".

A pesar de todo ello, la actriz ha reconocido estar "encantada y muy feliz" y no ha dudado en agradecer a la organización que hayan contado con ella: "Agradezco enormemente que hayan pensado en mí para reconocer todo lo que he hecho profesionalmente, que han sido muchos años y sigo en activo".

La exvedette, que se ha pasado la mayor parte de su vida trabajando, ahora se encuentra alejada de los platós de televisión y de los escenarios. Una falta de proyectos que la ha llevado a disfrutar de otras cosas, como de la comida y de su nieto. La actriz ha reconocido públicamente que ha dejado de conservar su figura porque ahora no tiene reparo en comer más de la cuenta.

Vuelve a Madrid

La actriz lleva mucho tiempo viviendo en el Totana (Murcia), el pueblo donde vive su hermano al que ha estado cuidado porque estaba convaleciente. Sin embargo, todo se ha solucionado y Bábara está deseando volver a Madrid para estar más cerca de los suyos: "Dentro de poco me vengo a Madrid, he tenido a mi hermano muy enfermo y también he tenido una relación, pero mi hermano ya está fenomenal y la relación se acabó". La exvedette ha confesado que quiere "estar más cerca de mis hijos y, sobre todo, del trabajo".

La artista quiere retomar su vida laboral, y ya ha dado el primer paso para volver a situarse ante los focos: rodar un corto con José Antonio Valera. "Vamos a empezar a rodar el día 25 y espero que, dentro de poco, vuelva a algo de cine o teatro, que es una de las cosas que más me gustan", ha explicado.

Barbará ha asegurado, además, que está viviendo un momento maravilloso con su nieta: "Soy una abuela moderna, estoy loca por mi nieta, que es lo más bonito del mundo. Es preciosa". Ha explicado que ya tiene edad para tener muchos nietos, pero sus hijos no se han decidido.

Sofía Cristo todavía no ha tomado la iniciativa de ser madre, y la exvedette ha asegurado que se debe, sobre todo, a sus compromisos profesionales: "Tiene mucho trabajo y en su mente sí que está tener descendencia, pero se lo toma con la calma de una persona que tiene mucho trabajo y no tiene pareja".

En cuanto al robo que sufrió en su casa hace varios años en el que le sustrajeron varias joyas, ha explicado que no sabe nada nuevo y que el mayor problema no fue la pérdida económica, sino la "sentimental, porque había cosas que me habían costado mucho trabajo y esfuerzo, y algunas que me había regalado el padre de mis hijos".

