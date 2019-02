Sofía Cristo advierte a Kiko Rivera: "Hay que estar alerta"

Sofía Cristo (35 años) ha vuelto a los focos mediáticos en la sala El Sol de Madrid. Allí, la hija de Ángel Cristo ha acompañado a su madre Bárbara Rey (69) para recibir el premio Honor de la V edición de los Premios Yago. La vedette y actriz ha sido aclamada como musa de los años del destape.

Durante el acto, la DJ ha contado lo orgullosa que está de su madre al recibir el premio por su trayectoria cinematográfica. Además, dice que está muy bien sola pero tiene las puertas de su corazón abiertas y cuenta sus favoritos de Gh Dúo.

Ayudando a tu madre en este día tan especial...

Sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta, siempre que haya algo bonito para ella, aquí estoy y en todas las situaciones. Hoy estoy muy orgullosa de ella y agradecida de que se acuerden de ella y que le den un premio por su trayectoria.

La vimos muy emocionada en las redes sociales...

Bueno, la verdad es que he estado con ella, cuando viene a Madrid siempre se queda en mi casa y está muy ilusionada y muy contenta de que le dediquen este premio.

¿Tú cómo estás?

Muy bien, muy contenta, con mucho trabajo en Volverte a Ver, repartiendo objetos con nuestra mochila y luego pinchando y haciendo mi música como siempre y con mis conferencias de prevención. Sin parar.

¿Y el corazón lo tienes ocupado?

El corazón la verdad es que está contento y muy feliz. Estoy sola y dedicándome a mí que eso es muy importante y hay que darse siempre la oportunidad para estar para una. Lo que no os engaño es que no cierro la puerta a nadie, si aparece el amor... da igual lo que sea, un chico, una chica...

¿Estás siguiendo Gh Dúo?

Lo sigo cuando puedo porque viajo muchísimo, me está gustando mucho más que el VIP. Me lo paso mejor y aparte el gran descubrimiento de este GH son Kiko e Irene, yo estoy feliz con ellos, me encantan, me gustan mucho.

¿Qué te parecieron las confesiones de Kiko?

Pues también le felicito, hay que tener muchísimo valor, eso lo único que hará es ayudarle el día de mañana por si tiene algún momento de flaqueza saber que ya no solo tiene un compromiso con él mismo, lo tiene con toda España. Lo digo porque yo tengo la experiencia y ya lo sabéis. Además ayuda a muchísima gente haciendo un testimonio de ese tipo, desde nuestra posición creo que, como mínimo, ya que no estamos muertos, tenemos el deber de poder ayudar a la gente, nos hemos salvado y es difícil salvarse. Ya te digo también que solo lleva un año y que es un camino muy largo y muy duro. Hay que estar alerta y hay que cuidarse mucho, yo le tiendo la mano para lo que necesite.

[Más información: Kiko y sus 5 millones de euros consumidos por la droga: su tragedia en GH DÚO]