Una joven explica los comentarios que recibe en EEUU por ser española: "¿Tú eres legal?"

No es poco común leer o escuchar a una persona de Estados Unidos que no tiene casi conocimientos de Geografía o de cultura general, al menos es lo que se critica en Twitter. Desde no saber situar España en el mapa hasta creer que los españoles solo comen tacos y un largo etcétera.

De esta falta de cultura ha sido testigo la tiktoker española que reside en EE. UU., Sandra, que ha mostrado en su vídeo viral de TikTok la cantidad de comentarios que ha recibido.

El primero que ha recibido ha sido sobre los toros. La joven explica que le han preguntado si no le da miedo vivir en un lugar donde "siempre hay toros sueltos por las calles". Ella, de manera irónica, ha respondido que en España siempre hay toros corriendo por las calles.

"Jamás había visto a una persona con los ojos azules hablando en español", ha sido la siguiente, mientras, posteriormente, ha pasado a hablar de la gastronomía. Los estadounidenses creen que en la península Ibérica solo se comen tacos, por eso han querido saber si "se come algo aparte de tacos y chimichangas". Relacionado con México también le llegaron a preguntar, añade, si entendía el mexicano.

Posteriormente llegó, de nuevo, una ronda de preguntas sobre su país: "'¿Es verdad que en España solo os ducháis una vez a la semana?', 'siempre he querido ir a España para ver un espectáculo de gladiadores', '¿tú eres legal o tuviste que saltar la frontera para venir?', 'si hablas español no puedes ser europea', '¿y cómo te sientes ahora que vives en el primer mundo? Será todo muy diferente', 'España en qué país de América está?', 'mira, aquí las duchas tienen agua caliente y agua fría', '¿en España existen las hamburguesas?', 'tenemos que ir al McDonald's, te va a encantar', '¿de dónde eres? Si hablas igual que los de la Casa de Papel'.

"Hoy me preguntaron si Colombia era una isla"

El vídeo ha recibido más de 100.000 'me gustas' y más de 1.500 comentarios. Destacan los de los usuarios que han vivido algo parecido a lo que ha vivido la tiktoker: "¡Cómo olvidar cuando me preguntaron que cómo era posible que hablara inglés si venía de una selva (Colombia)!", "hoy me preguntaron si Colombia era una isla", "a mí me han dicho de todo, como que Venezuela es una ciudad de México" o "tengo un amigo que le preguntaron si había coches en México".

Otros seguidores han señalado la falta de cultura de los estadounidenses: "Piensan que todos son mexicanos", "es que no sitúan España, diles Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Barça y automáticamente nos encajan en el mapa" o "muchos creen que las personas que hablan español son mexicanas".

