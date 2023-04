La surrealista historia del sevillano que solo quería tomarse una cerveza: "Que salga Toñi Moreno"

La historia que nos ocupa demuestra que los protocolos antisuicidio funcionan, pero también nos acerca a una situación rocambolesca que ha terminado por dejar en shock a su protagonista, quien ha relatado lo sucedido en Twitter. Él solo quería disfrutar del atardecer desde su azotea tomando una cerveza, pero terminó en el medio de un operativo de emergencia para evitar que se arrojase al vacío en Sevilla.

Fue este martes cuando Samuel Anaya, un joven biólogo sanitario que trabaja en el hospital sevillano del Sagrado Corazón de Bami, se disponía a beberse una cervecita en la azotea mientras llamaba a una amiga para ponerse al día, pero enseguida se percató de que el guardia de seguridad del centro médico, situado enfrente de su vivienda, recibía a un coche de la Policía Local: "Pensé que se había liado dentro, que no es la primera vez, y yo seguí a lo mío, hablando".

Empezaron a llegar más coches patrulla y, de repente, escuchó una voz que le dijo que "deje de hacer lo que está haciendo y no se tire". Se giró y vio a los agentes rodeándolo, explicando que los habían llamado porque "yo estaba gritando de que me iba a lanzar". "Os juro que mi cara era un cuadro", ha continuado, precisando que el policía informó por el walkie que estaba consumiendo alcohol mientras él intentaba relatar que solo estaba bebiendo una cerveza.

"Que salga Toñi Moreno"

"Llegan dos camiones de Bomberos con escaleras mecánicas para socorrerme, yo estaba llegando a un límite que casi no sabía ni cómo me llamaba", confiesa, narrando cómo le obligaron a abandonar la azotea para llevarlo custodiado a su piso porque "no terminaban de fiarse de mí" a pesar de que les había explicado que "habría sido un mal entendido, que no yo tenía ganas de tirarme ni que había estado gritando":

A lo largo de mi vida me han pasado cosas surrealistas. Pero como lo que me pasó anoche nunca.



Asistí sin quererlo yo a mi propio suicidio.



Y todo justo después de haber subido esta historia



🧵👇🏼 pic.twitter.com/3yKzsCNbfp — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Era la hora del atardecer y me subí a la azotea de mi piso con una birra para ver el atardecer y llamar a mi amiga para ponernos al día.



Pues estaba yo bien agusto, con mi cervecita buena y hablando con ella — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

A lo que de me percato de que sale el guardia de seguridad del hospital de al lado de mi piso y recibe a un coche de patrulla de la policía local. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Yo pensando “ya se habrá liado dentro, habrá entrado un gorrilla y habrá formado la de Dios” ya que no es la primera vez que ocurre y en el barrio frecuentan muchos de ellos.



Pero yo mientras tanto a lo mío, hablando con mi amiga y tomándome mi cerveza. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Pues poco a poco empiezan a llegar más coches de patrulla, hasta un total de cuatro en mi calle.



Y yo diciendo: Me cago en todo, ya se ha tenido que liar bastante para formar todo esto… — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

A todo esto yo estaba sentado justo aquí, al lado de los aires acondicionados. Por lo cual no estaba en el vacío pic.twitter.com/K8d3v3sZXE — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Pues hablando con mi amiga de repente escucho:



- Caballero, deje de hacer lo que está haciendo y no se tire — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Me da por girarme y me encuentro a toda la patrulla de policía que estaba abajo rodeándome y “evitando” que yo saltase. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Nada ver la situación le digo a mi amiga:



- No sé que coño está pasando, pero tengo aquí a la policía. Te llamo luego. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

El señor policía que me habló empezó a decir que lo habían llamado porque yo estaba gritando de que me iba a lanzar.



Que me iba a tirar desde la azotea — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Os juro que mi cara era un cuadro.



Además al verme con la lata de cerveza, cogió el walkie-talkie y avisó “el presunto suicida está consumiendo alcohol ahora mismo”. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Yo explicando por activa y por pasiva de que no tenia intenciones de tirarme, que solo estaba disfrutando del atardecer mientras me tomaba una cerveza en mi azotea. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

A lo que él seguía de que el aviso que le habían llegado era de que había un señor en la azotea gritando de que se iba a lanzar.



Le explico que ya los había visto abajo con el del seguridad del hospital, le explico que trabajo en ese hospital.



Pero no sirve de nada. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Me piden DNI y toda la documentación.



Les explico que al estar en mi casa, pues obviamente no me había subido a la azotea con la cartera. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Justo en ese momento llegan dos camiones de bomberos con escaleras mecánicas para socorrerme.



Yo estaba llegando a un límite que casi no sabía ni como me llamaba — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Me obligan a desalojar la azotea, me llevan a mi piso custodiado, porque literalmente no terminaban de fiarse de mi.



Les vuelvo a explicar por vigésimo octava vez de que habría sido un mal entendido.



Que ni yo tenía ganas de tirarme, ni que había estado gritando en la azotea. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Una vez en su vivienda, la Policía le pidió la documentación, diciéndole "la que has liado por tomarte una cerveza". Samuel se quedaba solo al fin y, tras un tiempo de asimilación, decidió bajar al hospital para saber qué había pasado para dar la alarma. Llamó al guardia de seguridad y este "empezó a recular y a echar balones fuera", de modo que "en un par de horas había localizado a todas las personas que habían dado el aviso".

Explica además el joven que algunos eran pacientes "que me vieron desde la ventana y otros dos era trabajadores que se asustaron al ver a una persona al borde de la azotea". Samuel finaliza su relato confesando que "anoche contemplé mi propio suicidio sin quererlo yo, literalmente estuve varias horas en shock intentando asimilar todo lo ocurrido porque os prometo que en cualquier momento esperaba a Toñi Moreno que saliese de la nada con un ramo de flores", ha bromeado.

Una vez en mi piso, me obligan a que entre y les enseñe toda mi documentación.



A lo que el policía dice:



Madre mía la que has liado por tomarte una cerveza. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Le replico explicándole que yo no había hecho absolutamente nada.



Y una vez ya solo en mi piso, esperando a que se despejara la zona hice fotos porque a quien se lo explicase no se lo iba a creer pic.twitter.com/RdEKAmpwP4 — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Una vez se van, me dirijo al hospital en busca del guardia de seguridad para pedirle explicaciones.



Porque fue él quien avisó de que yo estaba gritando que me iba a tirar por la azotea. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Al llegar al laboratorio, lo llamé. En su momento me hice pasar por mi mismo (modo trabajador) preguntando que si él sabía lo que había ocurrido que habían rumores circulando por el hospital — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

El de seguridad empieza a contarme la historia y le digo:



- La verdad, te he llamado porque conozco muy bien al chaval de la azotea.



Ese chaval soy yo — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

El tío se le cambió hasta la voz y ya empezó a recular y a echar balones a otros compañeros



Al final, en un par de horas había localizado a “todas las personas” que habían dado el aviso a la policía — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Supuestamente algunos eran pacientes que me vieron desde la ventana y otros dos eran trabajadores que se asustaron al ver una persona al borde de la azotea. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Así que nada, anoche contemplé mi propio suicidio sin quererlo yo.



Literalmente estuve varias horas en shock intentando de asimilar todo lo ocurrido.



Porque os prometo que yo en cualquier momento esperaba a Toñi Moreno que saliese de la nada con un ramo de flores. — Samuel Anaya (@pilipotojr) April 18, 2023

Su hilo ha superado el medio millón de cuentas alcanzadas en Twitter.

