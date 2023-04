¿Hacia qué lado gira el caballo? Dinos qué ves en el vídeo y sabrás cuál es tu edad mental

Cada vez tienen más adeptos, los test de personalidad y los acertijos están ganando mucha popularidad en los últimos tiempos porque se trata de un contenido viral, divertido y que nos entretiene, ayudando además a ejercitar el cerebro y a entrenarlo. Ayudan a descubrir rendijas más ocultas de nuestro carácter y gozan de una gran popularidad en las redes sociales porque nos invitan a que los compartamos con amigos. Estos días publicábamos 'Nuevo test visual: lo primero que veas en la imagen nos dirá qué es más adorable de ti' y '¿Qué animal ves más claro en esta imagen? Responde al test y conoce lo que más valoran de ti'.

Ahora se trata de fijarnos en un vídeo esta vez. Unas imágenes en movimiento que incluimos a continuación y que debemos observar con detenimiento para concretar hacia qué lado está girando el caballo. La respuesta que demos servirá para calcular nuestra edad mental, que no siempre se corresponde con los años que aparecen en nuestro DNI. En este test de personalidad es importante la sinceridad para que lo que tenemos que decirte se corresponda con lo que vas a leer en las respuestas.

[Nuevo test visual: lo que veas primero en la imagen revelará algo importante de tu vida]

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución que te daremos más adelante. De hecho, advertimos siempre que este tipo de pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad a partir de las claves que te damos.

Vídeo del test

Este es el vídeo en el que tendrás que averiguar hacia qué lado gira el animal:

Resultados del test

Una vez que te hayas fijado bien y sepas concretar si gira hacia la derecha o a la izquierda, sigue leyendo. Estos son los resultados:

A la derecha

Si has visto que el caballo gira a la derecha es que tienes una edad mental que se identifica con la adolescencia, con inmadurez y despreocupación. No sueles poner por delante tus obligaciones y dejas todo para mañana.

[Descubre quién cree que eres una persona negativa respondiendo lo que ves en la imagen del test viral]

A la izquierda

Si has visto que el caballo gira a la izquierda es que cuentas con una edad mental de una persona madura, consciente de cada problema y poniendo la carne en el asador para resolverlo con calma, sin perder la paciencia, pensando antes de actuar.

Los test de personalidad y sus ventajas

Los test de personalidad son instrumentos a través de los cuales se pueden conocer rasgos de la personalidad oculta o tener más detalles acerca de la manera de ser y actuar del individuo. A menudo, son una manera divertida de distraerse, pero también pueden ayudar como ejercicio psicológico para ayudar en la evolución y desarrollo de cada persona.

[Nuevo test viral: elige un abrazo y descubre si tu pareja está realmente enamorada de ti]

Entre sus principales beneficios se encuentran el hecho de que ayuda a la hora de comprender mejor a otras personas y a ti mismo, así como a lograr identificar tus gustos y aquellas cosas que te desagradan, sin olvidar que puede contribuir a conocer las situaciones en las que puedes ofrecer tu máximo rendimiento y a conocer mejor tus fortalezas y tus debilidades. Por todo ello, además de ser útiles para poder pasar un buen rato de entretenimiento, también te ayudarán a la hora de continuar con tu propio desarrollo personal.

Sigue los temas que te interesan