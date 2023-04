Críticas a Quique Peinado por decir que ser 'rojeras' le ha cerrado muchas puertas: "Inexplicable"

El periodista Quique Peinado vive un momento de éxitos laborales que agradece y lo vive "como un regalo", pero también observa que su significación política de izquierdas le ha restado oportunidades en mundos como la publicidad. Así lo ha manifestado este miércoles en los micrófonos de Cadena SER durante su entrevista con Aimar Bretos para Hora 25, granjeándose un aluvión de críticas en Twitter por su honestidad.

Presente en Zapeando de La Sexta, Buenismo Bien y A Vivir de la SER, Dile que Baje en Spotify y El Vestuario en Relevo, tiene además una columna de opinión en InfoLibre. "¿Te ha cerrado puertas ser rojeras?", le preguntaba Bretos a un Quique Peinado que contestaba rotundo: "Sí, claro, muchas". Explicaba que, sobre todo, le había pasado en el mundo publicitario porque, bromeaba, "quién cojones va a querer hacer publicidad conmigo, y eso yo también lo entiendo".

No obstante, aludía a la "mucha pasta" que ha dejado de ganar por no haberse posicionado en ese sector, pero dando a entender que no es algo que le quite el sueño: "Me cierra muchas puertas. Creo que no me da mucho... Pero, te soy sincero... A mí me gustaría, a veces, no hablar tanto y no decir tantas cosas y o expresarme tanto, pero va en contra de mi naturaleza", ha reflexionado el periodista vallecano.

"Podría ser más"

En este punto, también se ha manifestado consciente de su privilegio, destacando que tiene acceso a plataformas en las que sus palabras "tengan cierta repercusión" y "está bien hacerlo, ten en cuenta que yo nunca esperé estar aquí ni ganar lo que gano, ni tener la posición que tengo ni nada. Ni lo esperé, ni lo soñé, ni lo quería". Además, ha precisado que su presente laboral es para él "un regalo", pero sí ha reiterado que "podría ser más" si su significación política no fuera tan evidente:

Quique Peinado: "Ser 'rojeras' me ha cerrado muchas puertas" pic.twitter.com/G8L3upm4bz — Hora 25 (@hora25) April 19, 2023

Sus palabras llegaron con fuerza a Twitter y este jueves han escalado a lo más alto de las tendencias de la red social por suscitar críticas entre los sectores de la derecha. Estas son algunas de ellas:

Dice Quique Peinado que ser rojeras le ha cerrado puertas. Yo creo que ha sido al revés: se las ha abierto, sin grandes talentos.



Sería lastimoso, en cualquier caso, que a nadie le fuera bien o mal por sus ideas. Las que sean. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) April 20, 2023

Quique Peinado debe vivir en un mundo paralelo.

Los rojeras son los que consiguen los contratos y los de derechas son los que son excluidos.

Lo sabemos todos. https://t.co/WqmY6s6elx — Capitán de los Tercios (@capTercio) April 20, 2023

A Quique Peinado no se le han cerrado puertas por ser rojeras si no por ser feo. pic.twitter.com/gc17wHq7W4 — ferrablan (@ferrablan) April 20, 2023

Si Quique Peinado no fuera "rojeras" en su pvta vida estaría trabajando en La Ser o en La Sexta.

Eso lo sabe él, su familia, amigos, vecinos y resto de españoles. — Doc Hollyday (@DocHollyday3) April 20, 2023

Sin cortarse un pelo Quique Peinado, ese genio, dice que se rojo le ha cerrado puertas. Afortunadamente para él eligió el lado acertado, porque enfrente hoy sería un fijo discontinuo sin opción de futuro dado su talento. pic.twitter.com/9l4iJAOpv7 — J. Leal (@JulinLeal) April 20, 2023

Ah, y Quique Peinado con lo de que ser rojo le cierra puertas, lo ha dicho en la radio más escuchada de España, a la cual le invitan exclusivamente por ser rojo.



En serio, es increíble. — Elyon (@ElyonMan) April 20, 2023

Quique Peinado: "Ser 'rojeras' me ha cerrado muchas puertas" Madre mía, si gracias a ser un vocero de la ultraizquierda estás trabajando en @La_SER @laSextaTV @MovistarPlus sino de qué? — Oli 🫥 (@olivelvet2) April 20, 2023

Quique Peinado está en mood Dani Mateo, gente que trabaja en tele y tiene un nivel de vida alto pero cree que contándonos sus experiencias traumáticas y precarias como personas de izquierdas a los demás, que también somos de izquierdas, nos van a caer genial. Sale mal. — La Moderna Trasnochada🔻 (@LTrasnochada) April 20, 2023

Lo de tipos como Quique Peinado que sin gracia, talento ni físico para trabajar en tv tengan varios curros en medios nacionales se explica por la misma razón que lo de Matias Prats hijo: enchufe. Puro y duro — Arkady Renko (@ArkadyRenko7) April 20, 2023

Pero quién cojones es Quique Peinado? pic.twitter.com/4aNoEri4iD — ℳiguel ℂaine (@MiguelCaine) April 20, 2023

A mí lo único que me interesa de Quique Peinado, es saber que gracia tiene para vivir como cómico. Es inexplicable. — Ⓜⓔⓝⓖⓐⓝⓞ Ⓓⓔ Ⓣⓐⓛ (@RafaChessBcn) April 20, 2023

Tener ahorrado >80.000E es que le hayan cerrado las puertas a este señor.



El día que esta gente conozca a un trabajador le da un parraquehttps://t.co/lc9M3ONS8P — Tom (@Tomy_Rohde) April 20, 2023

El comunista rojeras de @quiquepeinado anuncia que ser de la extrema izquierda le ha cerrado muchas puertas, cuando sabe exactamente que está yendo de farol y de victimista como si fuera un niño de 4 años.



A los comunistas como tú y bastantes zopencos os abren la puerta más… https://t.co/EXrtifprNq — ESPAÑA PREVALECERÁ 🇪🇸 (@PatriotaVOX) April 20, 2023

Los fans de Quique Peinado:



"Qué grande es el señorito Quique. Su sabiduría es nuestro faro. ¿Marcelino Camacho? No sé quién es ni me interesa. La lucha hovrera se hace en la SER y en Zapeando, y poniendo el cazo por mucho que te cancelen en el bar". pic.twitter.com/1MSh9ELr4R — Ángel Codón Ramos (@AngelCodonRamos) April 20, 2023

Quique Peinado está llorando en La Ser (!!!) Que ha perdido curro por ser rojillo? 😂😂😂😂😂😂 Es mucho mejor humorista de lo que recordaba! 😂😂😂😂😂😂 — LaChikaDelTanke (@la_tanke) April 20, 2023

A ver @quiquepeinado , sacas pasta de A3Media y el Grupo Prisa, vives de putísima madre y yo que me alegro, pero el complejo de Che Guevara háblalo con el psicólogo y no con otro "rojeras" que se levanta miles de euros de un grupo mediático mastodóntico https://t.co/PbnGmEOGwu — Cristóbal 🌈 🔻 (@_Soage) April 20, 2023

Él, por su parte, no ha querido decir nada por el momento en Twitter sobre este asunto.

