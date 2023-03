La parodia de los tipos de cajera que hay en un supermercado que arrasa en TikTok: "Buenísimo"

Conocen algunos de nuestros pecados más ocultos y las vemos más que a nuestras familias: son las cajeras del supermercado. Ellas pasan largos turnos de cara al público y bajo presión, soportando la mala educación de alguna gente y condiciones laborales que podrían ser mejores, en muchos de los casos. Pero ahí están, la mayoría con la sonrisa en la cara y el comentario agradable a punto. Sin embargo, otras no desprenden esa positividad y son precisamente las que han inspirado a este tiktoker para hacer su último vídeo viral.

Canariensis, con más de 42.000 seguidores en TikTok, ha compartido un vídeo que se mete en la piel de cinco tipos de cajera según su porcentaje de estrés, su rapidez, su destreza en la tarea y su simpatía, entre otras cuestiones. La parodia, que lleva miles de reproducciones en la red social, imita a la empleada simpática que todo el mundo quiere encontrarse en caja, a la asocial que ni siquiera saluda ni habla, a la que está muy estresada, al nuevo que todavía no tiene experiencia y a Clorinda, la cajera que se aparece en las pesadillas de medio mundo.

"¡Siguiente! Por aquí, cielo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué bonito el pelo... ¿Quieres bolsa, mi amor? Yo te embolso", comienza diciendo la cajera simpática antes de pasar a la que "no saluda ni habla" que, efectivamente, no pronuncia ni una sola palabra. La tercera es la estresada, que va a toda mecha pasando los productos por el visor para que no se le forme cola en la caja, y el cuarto es el nuevo, con el que hay que tener paciencia porque se lo toma con calma y tiene dificultad hasta para abrir una bolsa.

Cinco cajeras típicas

La quinta es Clorinda, una cajera que no se corta un pelo y es la reina del cotarro, incluso con micrófono: "¡Vamos, por aquí, pedazo de dinosaurio, que como no llegues antes te vas a morir! ¡Corre, mi niño, venga, vamos! ¡Venga, a arrancar! Son 27,19 euros. ¡Venga, otro! ¡Eh, no me pongas eso en la cinta porque te cojo y te doy!", advierte al cliente, antes de poner a parir por megafonía a sus compañeros de pescadería por no haberle dado bolsa:

TikTok ha dado un sonoro aplauso a la actuación de Canariensis por la fidelidad a la hora de parodiar a este tipo de cajeras: "Buenísmo", han dicho en algunos comentarios.

