El zasca de Ramoncín a Shakira sobre pagar impuestos que se ha hecho viral: "Me preocupan esas"

Desde que Shakira lanzó su tema con Bizarrap no hemos dejado de tener noticias de ella ni un solo día, un extremo que ha provocado muchas reacciones de hartazgo, incrementadas al conocer que su colaboración con Karol G también giraba en torno al despecho. La cantante colombiana goza de una gran popularidad internacional y era cuestión de tiempo que diese su primera entrevista, aunque de frente se ha topado con un Ramoncín con cara de pocos amigos.

El periodista mexicano Enrique Acevedo ha logrado sentar a Shakira ante las cámaras del canal N+, dándole la oportunidad de confesar que ella soñó con "tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo un mismo techo, pero no todos los sueños se cumplen". Se mojó también sobre la relación de su ex con Clara Chía, señalando que la canción le había servido para desahogarse "y también para mi propio proceso de cura".

"Cuando una mujer tiene que enfrentar los embates de la vida, sale fortalecida. Y cuando pasa eso es porque has aprendido sobre tus debilidades", ha relatado, haciendo hincapié en que sus hijos, Milan y Sasha, han formado parte del proceso creativo de sus últimas canciones, aportando ideas para el videoclip de Te felicito, dibujando para los grafismos de Monotonía e incluso animando a su madre a "hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino".

"Me preocupan otras"

Después de escuchar algunos fragmentos en Más Vale Tarde, el programa de La Sexta en el que Ramoncín estaba como tertuliano, le han preguntado su reflexión sobre el asunto y él no se cortó ni un pelo: "Entiendo que es una celebrity y que haya que hacerle una entrevista, como nos pasa a todos; pero a mí las mujeres que me preocupan son las que se quedan con dos niños, en una casa de alquiler, sin poder pagar la compra pero habiendo pagado los impuestos. Esas son las que me importan", ha sentenciado.

"Entiendo que es una celebrity y que haya que hacerle un entrevista, como nos pasa a todos, pero a mí las mujeres que me preocupan son las que se quedan con dos niños, en una casa de alquiler sin poder pagar la compra pero habiendo pagado los impuestos." #RAMONCIN #ZASCA pic.twitter.com/f4m9gM7NIo — TVMASPI (@sebas_maspons) February 28, 2023

Tras él, el escritor Benjamín Prado ha sido algo más amable con Shakira, diciendo que le gusta "comprobar la capacidad terapéutica que tiene la creación. La canción de venganza es un clásico de la música y creo que ha dicho una cosa que me ha gustado: que las canciones son siempre más sinceras que uno mismo". Del comentario de Ramoncín ha habido reacciones de todo tipo: desde aplausos a críticas por haber mostrado su "demagogia".

