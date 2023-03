¿Cuál es tu preocupación? Descúbrela escogiendo una figura de la imagen en este test visual

Test de personalidad y acertijos visuales son tendencia en las redes sociales. Este tipo de publicaciones se hacen virales rápidamente y están gozando de un éxito inesperado. Suponen un pasatiempo divertido para todo tipo de personas, puesto que algunos ponen a prueba nuestras destrezas y agudeza visual, mientras que otros nos ofrecen información para reflexionar y que nos conozcamos un poco mejor, como el caso del que nos ocupa. Unos y otros se pueden compartir con amigos, y aquí dejamos un par de los que hemos publicado estos días: '¿Te gusta llamar la atención? Descubre cómo te ven los demás respondiendo a este test' y 'Nuevo test visual: dinos qué ves en la ilustración y te daremos el consejo que más necesitas'.

Hoy os proponemos que observéis el dibujo que os recordaremos a continuación y que no es fácilmente reconocible, puesto que combina muchos elementos diferentes y aparentemente inconexos. Sin embargo, mirarla con detenimiento facilita que se perciban imágenes menos difusas y la tarea consiste en diferenciar una de ellas para saber cuál es esa preocupación que te inquieta aunque no seas muy consciente de ello.

Con este test de personalidad conocerás algo que quizás no sabías sobre ti o no te habías fijado, pero lo importante no es lo que te digamos aquí, sino la reflexión que puedes hacer a raíz de leer la solución. De hecho, advertimos siempre que estas pruebas no son concluyentes y los test virales como este suponen únicamente un divertimento al que no deberías darle más importancia que la lúdica. Sin duda, lo más gratificante es hacer introspección y conocerse más en profundidad.

Imagen del test

¿Qué ves en esta imagen?

Resultados del test

Una vez que hayas observado la imagen con detenimiento y hayas identificado alguna figura en concreto por encima del resto, sigue leyendo:

Busto de un hombre con bigote

Si has visto el busto de un hombre con bigote es que actualmente no tienes ninguna preocupación que te quite el sueño porque siempre encuentras una forma de gestionar tus inquietudes y resolver tus problemas aunque parezcan complejos.

Una pareja de baile

Si has visto a una pareja bailando es que actualmente tu preocupación tiene que ver con algún asunto de pareja, puede que estés buscando a una persona que te ilusione o que sea esta una mala época con tu cónyuge.

Una sirvienta

Si has visto a una sirvienta es que lo que te preocupa es no ser suficiente a ojos de los demás. Tienes una autoestima en construcción y debes quererte más, algo que no es fácil, por eso dudas de casi todo lo que haces o dices aunque los demás te aprecien.

Un anciano en la cama

Si has visto a un anciano acostado en la cama es que te preocupas demasiado por la vida en general. Estás lleno de miedo y todo de perturba, cada pequeña cosa, dejando que eso absorba buena parte de tu energía y te aísle de los demás.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

