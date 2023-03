¿Te gusta llamar la atención? Descubre cómo te ven los demás respondiendo a este test

Los test de personalidad han venido para quedarse. Junto con los acertijos, forman parte de uno de los contenidos que logran convertirse en virales con más facilidad en las redes sociales. Este éxito inesperado se debe a la curiosidad de las personas por saber más sobre sí mismas a través de imágenes o juegos visuales, como el que nos ocupa, que anima a descubrir qué figura es la primera que se ve en la imagen. Estos días hemos publicado otras pruebas como 'Nuevo test visual: dinos qué ves en la ilustración y te daremos el consejo que más necesitas' y 'Elige un gato y el test de personalidad te mostrará tus cualidades más valiosas'. Ahora, toca saber cómo te ven los demás en una reunión con gente.

En esta ocasión no te vamos a pedir aquello de poner el cronómetro y entrenar la agudeza visual de cada uno, sino que la propuesta de hoy pasa por observar detenidamente la imagen que os recordaremos a continuación y decantarse por una de las tres posibilidades que nos ofrece a la vista. ¿Qué es lo que vemos en primer lugar cuando miramos esta ilustración que nos muestra un paisaje con vegetación en primer término? Una vez que nos tomemos nuestro tiempo, debemos ser honestos a la hora de escoger la respuesta al test de personalidad para que sea acertada a nuestro perfil.

Estos test de personalidad nos ayudan, sobre todo, a hacer una reflexión sobre nosotros mismos. Fomentan una especie de examen de conciencia sobre lo que somos y nuestras cualidades, pero también nos valen para hacer inventario de defectos y aspectos a corregir o suavizar. En todo caso, como advertimos en este tipo de publicaciones, se trata más que nada de un divertimento, un pasatiempo al que no deberías dar más importancia que la lúdica. Ahora sí, ¿estás listo?

Imagen del test

La imagen del test visual.

Resultados del test

Cuando sepas identificar qué es lo primero que has visto en la imagen, sigue leyendo:

Has visto a un lobo

Si has visto al lobo formado por las ramas de los árboles es que tu personalidad se hace notar y siempre llamas la atención por donde vas. La mayoría de personas no te consideran un líder como tal, pero tienen en cuenta tus opiniones a la hora de tomar decisiones. Eres una persona admirada y querida por cómo tratas a la gente de tu círculo. Te gusta tener el control, pero nunca de manera dictatorial, sino consensuada.

Has visto árboles

Si te has fijado en los cuatro árboles es que eres un líder nato y cumples con todos los requisitos que se necesitan para serlo, incluyendo el contrastar tus decisiones con la opinión de los demás. Sabes guiar a la gente dándoles su propio espacio para que se desarrollen por su cuenta aunque estén vinculados al grupo. Otra de tus virtudes es que valoras y respetas todos los puntos de vista aunque no estés de acuerdo. Comunicas muy bien y los demás confían en tu palabra.

Has visto una casa

Si te has fijado en la vivienda es que eres una persona a la que le gusta pasar desapercibida, aceptando las pautas que otros indican. Eso no significa que no tengas criterio propio, sino que no quieres responsabilizarte en mayor medida. Con tus propias decisiones es suficiente y no te ves cargando con las de los otros. La experiencia te ha ayudado a saber dar la mejor respuesta según la situación en la que te veas, pero igualmente no niegas el consejo que puedan darte los demás.

Ventajas de los test de personalidad

Podemos conocer los rasgos de nuestra personalidad oculta o saber más detalles de nuestro comportamiento gracias a las reflexiones que nos facilitan estos test de personalidad virales. Suponen además una manera divertida de distraerse y un ejercicio saludable para nuestra mente, al salirnos de la rutina y del típico contenido estruendoso de las redes sociales.

Entre los beneficios que se destacan, está el hecho de comprender mejor a otras personas e incluso a nosotros mismos, así como identificar nuestros gustos y las cosas que nos desagradan. Tampoco hay que olvidarse del conocimiento que nos trasladan sobre las reacciones que podemos tener ante situaciones complicadas o la mejora de nuestras fortalezas. Así, además de ser útiles y entretenidos, nos ayudarán en el desarrollo personal.

