El lamento viral de Karina por ser rechazada para el Benidorm Fest: "¡Qué sosos!"

El Benidorm Fest ha hecho públicos los 18 nombres de sus candidatos para representar a España en Eurovisión y, en paralelo, nos hemos ido enterando de otros artistas consolidados que se habían presentado a la selección pero finalmente no habían sido seleccionados. Las redes sociales les han servido para contar ese secreto que han tenido que guardar hasta ahora y, en la mayoría de casos, anunciar que publicarán su canción igualmente cuando tengan luz verde para hacerlo, como es el caso de Karina.

La cantante, que ya fue representante de Eurovisión en 1971 logrando un segundo puesto con En un mundo nuevo, ha confesado este miércoles a través de un vídeo publicado en Instagram que ni sus hijas lo han sabido, aportando además detalles del tema con el que ha probado suerte: "Una canción preciosa que habla de la mujer, de nuestros sueños, de nuestras alegrías... De que aunque hayamos cumplido años, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas. ¿Qué pasa, que porque ya tengamos unos años no podemos hacer nada? No, no... Están muy equivocados", ha dicho Karina.

"Me he presentado porque he estado animando a toda la gente de mi generación y a la gente joven desde la pandemia, y ya somos más de 70.000 seguidores [en Instagram], no se puede estar más contenta", ha continuado la autora de Las flechas del amor con la gracia que la caracteriza en una red social en la que se está ganando al público de todas las edades por su naturalidad y, sobre todo, por no querer fingir alguien que no es, siendo auténtica. Precisamente, en este sentido, ha aprovechado para darle un pequeño tirón de orejas a la organización del festival.

Una versión de Omar Montes

Teniendo en cuenta que el Benidorm Fest solo se ha puesto en contacto con los 18 seleccionados, Karina ha aprovechado para exponer que "tengo una duda con que si habrán escuchado la canción o no, porque no me han mandado ni un mail ni un WhatsApp ni una llamada, nada. No me han dicho si la canción gusta o no gusta. Nada, ¡Qué sosos!", ha lamentado, reponiéndose para decir que "no pasa nada, estoy segura de que si la escucha Omar Montes puede hacer un arreglo de los que él sabe hacer y la canción puede ser un hit mundial. ¡Madre mía si yo os contara! Tiempo al tiempo", ha concluido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KARINA (@karina_artista_oficial)

Que Karina se haya presentado el Benidorm Fest no es tampoco ninguna sorpresa, puesto que el año pasado anunció que estaba dispuesta a ello aunque finalmente no pudo formalizar su candidatura. De hecho, al igual que hizo el veterano Massimo Ranieri en el Festival de Sanremo, no son pocos aquellos que abogan porque el evento sea más intergeneracional y ofrezca un hueco a artistas de mayor edad aunque sea como invitados en alguna gala:

Karina confirmando que se presentó al #BenidormFest y deseando suerte a todos los elegidos. Lo del cupo para artistas veteranos es un gran debe que deberíamos aprender de Suecia o Italia, ya que son ejemplo tantas veces. pic.twitter.com/41pO7iDrZM — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) October 26, 2022

Mira, se merece que la dejen al menos actuar durante una de las galas como histórica de Eurovisión. Y, por cierto, ¿en serio no les dan feedback a los artistas? Flipo, es casi como aplicar a un curro por InfoJobs — La dilettante | 🦖🏴‍☠️🦖 (@_disfrazdetigre) October 26, 2022

Por favor, dejarla cantar como invitada. https://t.co/ZEWhDxQfYI — Lord Dorta 🎃🇮🇨🏳️‍🌈 (@Lord_dorta) October 26, 2022

Me encantaría que Karina participase aunque fuese presentando o apareciendo en el Benidorm Fest🥺🥺💖 — ✨Pedrito andalûh ۞ (@Pedritooo_jbr) October 26, 2022

Qué penita, de verdad qué trabajo costaba meterla en el Benidorm Fest, si todos sabemos que ganará quien quiera el jurado. Es que me dices que no puedes tener el detalle con ella porque no puedes quitarle la plaza a una candidatura VIP y OK, pero sólo hay triunfitos y tiktokers. https://t.co/DlY4MqteJp — Cristy Sevilla (@CristyLovie) October 26, 2022

También se presentó el año pasado. Ambas veces ha sido vilmente ignorada. Es de las artistas más agradecidas y comprometidas con Eurovisión en este país. No se lo merece. — El Vecino Intenso (@cojoneszzz) October 26, 2022

Karina siendo la mejor persona de España un día más https://t.co/irysO7wdyL — Eme. (@cuatroletras_) October 26, 2022

Qué mona 🥰

Solo contactan a los elegidos… pero oye, es Karina. Se le podía hacer una excepción. — Ada (@canadianeurofan) October 26, 2022

La candidata que quieres

La que tú quieres https://t.co/4At4jKZv78 — robin 🕛 (@aspersorex) October 26, 2022

Desde luego, salta a la vista que Karina podría darle algunas clases a Casillas sobre cómo llevar sus redes sociales.

Sigue los temas que te interesan