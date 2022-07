La inesperada respuesta de Yolanda Díaz a un joven que denunció una abusiva oferta laboral

Una de las virtudes que más destacan de la ministra de Trabajo es su cercanía en el trato. Da igual que estemos hablando de rivales políticos, prensa o la propia ciudadanía, Yolanda Díaz es de las que se para con todo el mundo, saluda, conversa y abraza cariñosamente. Ahora, también sabemos que contesta con espontaneidad al otro lado de sus redes sociales, como ha hecho con David, un joven que le envió un mensaje privado denunciando una abusiva oferta laboral.

Díaz estrena este viernes Sumar, la plataforma que lidera con vistas a concurrir con su propio proyecto a las próximas elecciones generales y librarse así de Podemos en sus horas más bajas. La ministra ha convocado a sus simpatizantes en el Matadero de Madrid a las 19:30 horas para el inicio de ese proceso de escucha que lleva meses anunciando: un recorrido por España para reunirse con asociaciones, colectivos sociales y movimientos ciudadanos que sumen fuerzas (y votos) a su formación.

En la cita no habrá líderes de partidos ni grupos políticos y, de hecho, ha preferido que nadie de Podemos aparezca por allí. La explicación oficial es que "hay que superar" la organización clásica de las formaciones para crear un frente amplio que, al menos en apariencia, no disponga de estructuras orgánicas. Justo un día antes, este jueves, se ha hecho viral en Twitter la respuesta que Yolanda Díaz ha brindado a un joven que le había escrito por privado a través de Instagram, trasladándole una oferta de trabajo abusiva que había recibido.

"La madre que me parió"

David es sevillano, tiene 19 años y ha hablado con Antena 3 Noticias para explicar algo más sobre un asunto que se ha hecho viral con rapidez. Él asegura que no esperaba "ni de broma" que la ministra contestara y menos de esa "manera tan simpática", pero como había visto que en Twitter respondió alguna vez a empresas y particulares, se animó: "La madre que me parió. ¿Puedes pasarme la oferta?", es la respuesta que le ha dado Díaz al otro lado.

Él había recibido la oferta para ser comercial de una compañía telefónica trabajando 8 horas al día en jornada partida, de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, cobrando únicamente 600 euros mensuales fijos más las comisiones. David no aceptó el empleo y tuvo la idea de escribirle a la vicepresidenta un mensaje que después ha subido también a Twitter, donde ha alcanzado popularidad:

La ministra de trabajo @Yolanda_Diaz_ ME ha contestado tras una oferta de trabajo muy lamentable.

Es la PRESIDENTA que merece nuestro país y lo digo con la boca llena @sumar pic.twitter.com/l3o6RiZpd8 — David 🌿 (@ddserrano_) July 7, 2022

Entre las réplicas que ha recibido David hay quien no se cree que sea cierta la respuesta de Yolanda Díaz, cuestionando además que sea ella misma la que maneja sus redes sociales; pero el joven asegura que se trata de una captura auténtica e incluso la ministra, desde su cuenta de Twitter, ha dado un me gusta a informaciones que se han publicado sobre este viral, confirmando así que no es ningún fake. Además de estas dudas razonables ha habido un aplauso unánime a la vicepresidenta:

Esta señora mientras trabajábamos en un rodaje en el ministerio de trabajo, se acerco a saludarnos a todos en lugar de subirse a su coche e irse sin importarle la gente a la que gracias tiene su puesto... eso dice mucho... es simplemente HUMANA (mejor que maravillosa) — Javier (@Javier_Medina92) July 8, 2022

Sii, contesta, a veces tarda pero lo hace. La verdad es que siguen habiéndo trabajos, enmascarados ( un montón de horas que no constan) y sueldos con pinzas. Espero que encuentras alguna persona decente. Y sii Yolando es la mejor.🤝🤝🤝💪💪❤❤ — Carme Ayach (@AyachCarme) July 8, 2022

Pero qué SEÑORA ❤️ — Ricky García (@rickygarciatv) July 7, 2022

😂😂😂😂😂😂 A lágrima viva...



No sé si me ha chocado más lo de las 43 horas o la madre que me parió!😂😂😂 — Giuseppe Fanelli (@marruchaniano) July 7, 2022

Como dicen por mi pueblo.... MÁS APAÑÁ QUE UN JARRILLO DE PLÁSTICO!! — Frank López 🏳️‍🌈🇪🇦🚂 (@FrancisManza) July 7, 2022

De nuevo demostrando sus encantos también a través de los privados de Instagram.

