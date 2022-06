La reacción del profesor de Alberto Ginés al ver su último examen: "Qué vergüenza"

Alberto Ginés (Cáceres, 2002) no solo nos enganchó a la escalada con su triunfo en los Juegos Olímpicos de Tokio colgándose el oro, sino que también nos conquistó cuando descubrirmos las joyas que nos estaban esperando en su cuenta no oficial de Twitter. Lejos de las publicaciones habituales de los deportistas, el joven se mostraba tal y como era comentando todo tipo de temas, desde los más íntimos a los políticos, que le han valido más de una crítica.

Su libertad y personalidad engancharon a miles de personas, que lo siguen fielmente en las redes sociales, algo que continúa dándole bastante vergüenza. De hecho, él insiste en que es un chaval normal y procura hacer las mismas cosas que hacía antes de la fama. En una entrevista con EL ESPAÑOL explicaba además que quería seguir formándose "y creciendo como persona", un deseo que sin duda está consiguiendo.

"Estoy terminando bachillerato, me quedan tres asignaturas solo. Las tenía que haber hecho el año pasado, pero decidí parar para entrenar más antes de los Juegos. Quiero terminar y luego hacer una carerra, no sé si algo relacionado con el deporte, la fisioterapia... Algo así", aseguraba entonces. Ahora, su último tuit viral tiene que ver precisamente con sus resultados académicos y lo que le ha dicho uno de sus profesores.

"Estoy más nervioso que en los Juegos"

A sus 19 años, Ginés sigue compaginando sus entrenamientos y competiciones de deportista de élite con sus estudios y este pasado lunes tenía la recuperación de una asignatura. Así, fiel a su naturalidad en las redes, el joven quiso compartir con sus seguidores que debido a la prueba estaba "más nervioso que en los Juegos":

Mañana tengo recuperaciones y estoy mas nervioso en los juegos xddd — me gustan los sabados (@lilcabeSa) June 12, 2022

Tras recibir los mensajes de ánimo de sus seguidores, la mejor parte del asunto llegó al día siguiente, después de haber hecho el examen de recuperación. Alberto Ginés ha relatado que al terminar la prueba, el profesor se dirigió a él para decirle "¿ves como no tenías que estar nervioso? Que ayer leí tu tuit", unas palabras que le han han hecho pasar mucha vergüenza:

Termino el examen y me dice el profesor, “ves como no tenias que estar nervioso, que ayer leí tu tuit” que vergüenza he pasao jajajaja https://t.co/1bSRzpjM6l — me gustan los sabados (@lilcabeSa) June 13, 2022

El comentario ha generado miles de reacciones en Twitter y decenas de comentarios como estos:

Se ha saltado la regla no escrita fundamental de Twitter:

- nunca le comentes a un tuitero sobre un tuit en persona — Joggg (@joghernz97) June 13, 2022

Pero supongo que leerá este también jajaj — Ibicado (@ibicado) June 13, 2022

Y ahora leera de nuevo esto, un bucle infinito xD — Dani Ultares (@dani_ultares) June 13, 2022

Pues menos mal que no lo insultaste 🤣 — Felipe López (@Phillip_92) June 14, 2022

Eso quiere decir que ya lo has aprobado, felicidades! — A. (@ConTdeTarde) June 13, 2022

Si no deja de seguirte, apruebas fijo!😂😂😂 — easy jocks (@arkke) June 13, 2022

"que no te dé vergüenza que ayer leí tu tuit" — Anselmo Germanotta (@Anselmonger) June 13, 2022

Solo te siguen 180000, a ver si lo encuentras — Hector Lopez lopez (@bertolatzi) June 13, 2022

Esperemos que finalmente Ginés pueda seguir con sus estudios como desea y también con su vida normal a pesar de ser famoso, algo a lo que se ha habituado: "Al principio, al ir al rocódromo, se me hacía raro que la gente dejara de escalar para ver cómo escalaba yo. Se me hizo raro, como que me agobiaba un poco, pero he empezado a acostumbrarme".

