Alberto Ginés, oro en Tokio y viral en Twitter: "rojo", harto de los JJOO y sin suerte en el amor

Twitter se revolucionó este jueves en torno a las 15:00 horas. El motivo era la victoria en la final de escalada en los JJOO de Tokio de Alberto Ginés (Cáceres, 2002), un chico de 18 años que se colgaba el oro en un deporte que se estrenaba este año en una cita olímpica. Y, como todo adolescente, usa a diario las redes sociales.

¿Qué pasa por la cabeza de Alberto Ginés? Seguramente lo que a la mayoría de chicos y chicas de 18 años: problemas existenciales y dramas amorosos. A Alberto le gusta desahogarse en su cuenta de Twitter, la personal, que hace unos días salía a la luz sin que buscarlo. Fue a raíz de un polémico mensaje de una tuitera que le citaba: "Es mejor dedicar un especial al campeón, gay y que hace ganchillo. Yo con Alberto Ginés", escribía.

Ese mensaje provocó en el escalador su lado más vacilón, rechazando su comentario con su respuesta: "Pues yo contigo no". La víctima de este 'zasca' no esperaría que el verdadero Alberto Ginés le respondiera a su tuit y creyó que no era su cuenta real. Ya era demasiado tarde para el cacereño, cuyo perfil se hizo rápidamente viral: "Gracias marta, me he quedado sin cuenta 'privada' pero ha merecido la pena :)", escribió.

La gente en Twitter tardó poco tiempo en darse cuenta que algunos de los tuits del ahora oro olímpico eran merecedores también de una medalla. Lo son por su naturalidad, la de un chico cualquiera de su edad, y algunos de los valores que predica, como su defensa a la comunidad LGTBI. También hay hueco para el desamor y la "friendzone".

Pues no me friendzonees🥲 pic.twitter.com/7ytNb9z2nD — me gustan los sabados (@lilcabeSa) August 5, 2021

Bros, se me olvidó deciroslo pero me declaré a mu crush y fuen un gran F pic.twitter.com/ccVG07pPaj — me gustan los sabados (@lilcabeSa) March 16, 2020

Repasando sus tuits se puede ver que le gusta 'vomitar' sus sentimientos en la red social. Ya sea que su "crush" no le hace caso o que ha triunfado con la persona que le gusta. Lo normal en un chaval de 18 años, vaya. Aunque se le ve maduro a la hora de hablar de su sexualidad y se pregunta "por qué hay tanto interés" en que la gente quiera conocer su orientación sexual.

La gente piensa lo que escribe???? pic.twitter.com/NbQlTZIeSP — me gustan los sabados (@lilcabeSa) March 24, 2021

"Rojo" y antiVox

Alberto Ginés tampoco se muerde la lengua con temas políticos. Se autodefine como "rojo", tal y como asegura en un tuit donde se queja de la gente que en Twitter le dice que no merece representar a España en los JJOO por dicho motivo. También deja algún recado a Vox en forma de respuestas a sus publicaciones en la red social.

Los jovenes no os queremos a vosotros https://t.co/qHtzki2gXG — me gustan los sabados (@lilcabeSa) March 5, 2021

Otro de sus tuits más comentados es uno en el que confiesa un 'miedo' constante que tiene: "Tirarle la caña a una pava y que sea facha". Tuits sin censura, tuits de un joven que ha crecido en la era de las redes sociales y no tiene miedo a decir lo que piensa, sea más o menos acertado, muchas veces con un tono satírico.

Alberto también se abría en los días previos a los Juegos Olímpicos sobre la presión de competir en ellos y dejaba claro que le agobiaba que le hablaran de la cita cada día.

Puede haber un solo dia en el que no me hablen de los Juegos Olímpicos? Que puta pesadilla coño — me gustan los sabados (@lilcabeSa) May 19, 2021

La vida contada en redes

Hay infinidad de tuits del escalador que le definen: la emoción por sacarse el carné de conducir con 18 años, su tristeza por una lesión de rodilla que sufrió en 2020 e, incluso, su fobia a los aviones (que es la "polla" si vuelas 40 veces al año).

Venga chavales que seguramente tengo el menisco roto y me tengo que operar — me gustan los sabados (@lilcabeSa) October 14, 2020

He aprobado el carnet de conducir, estoy llorando — me gustan los sabados (@lilcabeSa) January 11, 2021

Tener fobia a los aviones y volar 40 veces al año es la polla https://t.co/YzfgND7sdo — me gustan los sabados (@lilcabeSa) June 30, 2020

No se si odio o adoro la mascarilla, por que me jode todos los outfits pero me tapa la cara de mierda que llevo siempre — me gustan los sabados (@lilcabeSa) January 15, 2021

Quien decidió que tengo que saber gestionar mi vida???? — me gustan los sabados (@lilcabeSa) February 26, 2021

[Más información: Alberto Ginés, oro en escalada: éxito en los Juegos Olímpicos de Tokio con tan solo 18 años]

