La aplaudida lección de un padre a su hijo por hacerle bullying a un compañero de clase

Es habitual que las redes sociales recojan testimonios de acoso escolar en primera persona, ya sea de las propias víctimas o de sus familiares, pero lo que no es tan corriente es que sea el acosador o su entorno quien dé la cara para enmendar lo que ha hecho. En este caso ha sido el padre de un joven adolescente el que ha contado la historia a través de TikTok para darle una lección a su hijo que finalmente se ha hecho viral en todo el mundo.

Ha ocurrido en la escuela Bufete Jurídico Estudiantil Licenciado Benito Juárez, en la ciudad mexicana de Veracruz. El villano de la historia se llama Juan y su delito pasaba por burlarse de un compañero que llevaba unas zapatillas Nike falsas a la escuela. La familia de Alan, que así se llama la víctima, está pasando por una situación vulnerable a nivel económico y no pueden comprarle ropa de marca. De hecho, a veces acude al colegio sin desayunar y debe caminar varios kilómetros hasta llegar allí porque no tiene transporte.

Cuando el padre de Juan se enteró de lo que estaba sucediendo, no dudó en darle un escarmiento a su hijo y compartirlo en TikTok. Así, lo envió en chanclas a la escuela y le obligó a regalarle a Alan un par de zapatillas nuevas de marca que todavía no había estrenado: "Resulta que se está burlando de su compañero por traer tenis piratas, entonces lo voy a mandar toda la semana en sandalias para que aprenda, para que vea que no debe hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades", ha empezado diciendo.

El vídeo acumula millones de reproducciones en la red social, pero la historia del escarmiento no acaba en esta primera publicación, sino que el padre todavía ha compartido otro más para mostrar el momento en el que Juan le dio las Adidas a Alan: "Lo prometido es deuda, mi hijo viene a entregar las zapatillas nuevas a su compañero. Son originales. Son los que te acababa de comprar, ni los estrenaste. Te estabas burlando de tu compañero, el cual tiene todos mis respetos", anuncia el padre.

Sin embargo, este segundo vídeo ha suscitado bastantes críticas hacia el padre tiktoker por haberse sobrepasado un poco en su papel. En concreto, son muchos los usuarios que le afean que haya sacado a Alan en las imágenes y que se haya dirigido varias veces a él, con poco tacto, para que contase la situación precaria de su familia, criticando también las zapatillas falsas, al igual que había hecho su hijo con anterioridad. Y es que la intención era buena, pero quizás en la ejecución se haya pasado tres pueblos. Veremos si su vástago es capaz de perdonarle algún día que lo haya hecho viral en el mundo entero.

