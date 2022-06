¿Cómo murió Dora la exploradora? El vídeo que se ha hecho viral 10 años después

Dora, la exploradora es una serie infantil de referencia en todo el mundo. Desde que se empezara a emitir en el canal juvenil Nickelodeon en el año 2000, sus frases no han parado de colarse en las conversaciones de los patios de colegio. Es habitual que los niños digan cosas como “Swiper, no robes” o “¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos!”.

Recientemente, “la muerte” de Dora se ha vuelto viral en Tik Tok debido a un vídeo de YouTube titulado Dora no more (Dora nunca más). Los usuarios de la red social animan a buscar el vídeo y a grabar su reacción. El vídeo en cuestión tiene más de 10 años y fue subido por el usuario The Stringini Bros.

La razón para que se vuelva a viralizar tantos años después es sencilla: la letra de la canción. En ella se describen minuciosamente una serie de posibles causas de la muerte de este dibujo animado. El vídeo ya acumula más de ocho millones de reproducciones en YouTube

“Explorar puede ser peligroso para los niños. Sigue a Dora mientras se mata columpiándose en árboles, jugando con animales salvajes y jugando con cosas peligrosas”, afirma la descripción del mismo.

En la animación aparece Dora cayéndose en arenas movedizas, envenenándose o atacada por un león. La tendencia ha arrasado en redes sociales y algunas reacciones compartidas acumulan ya millones de visualizaciones. Por su parte, el canal Nickelodeon no han respondido a esta pregunta que ha vuelto a saltar a la palestra: ¿Cómo murió Dora?

