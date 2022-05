El duro testimonio de una chica a la que violaron para responder al "malcriadas" de Ayuso

Este jueves el Congreso aprobó la Ley de garantía integral de la libertad sexual, también conocida como Ley del 'solo sí es sí', gracias a los 201 votos a favor y pese a los 140 en contra de Vox y Partido Popular. De este modo, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero saca adelante una de sus principales luchas. Una ley fundamental para "proteger de manera integral el derecho a la libertad sexual de las mujeres y prevenir y erradicar las violencias sexuales", tal y como ha tuiteado el propio ministerio.

Si la polémica era inevitable después de los votos en contra del PP. Además, Isabel Díaz-Ayuso hizo unas declaraciones que no supusieron más que un aumento de las tensiones. "Su forma de ver la vida propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas, desprovistas de responsabilidades ni siquiera ante sus peores decisiones, nos abochorna a la mayoría de las mujeres", dijo la presidenta de la comunidad de Madrid.

La indignación de muchas mujeres ante el hecho de que PP y Vox se hayan puesto en contra de la nueva ley ha quedado reflejada a través de Twitter. En esta red social, muchas han compartido experiencias personales, íntimas y muy dolorosas que ejemplifican la importancia de una ley así para poner fin a situaciones de violencia como las que han sufrido.

Ayuso carga contra el feminismo del Gobierno: "Su forma de ver la vida propia de malcriadas que aspiran a llegar solas y borrachas, desprovistas de responsabilidades ni siquiera ante sus peores decisiones, nos abochorna a la mayoría de las mujeres" pic.twitter.com/9NkOm5Mzdu — El HuffPost (@ElHuffPost) May 21, 2022

No era una irresponsable, tampoco una malcriada, solo una chica de veintipico que salió de copas con amigas.

Tampoco dejé de madrugar ni de ir a la oficina después de que ese tipo me violara borracha.

De hecho empecé a beber más después de aquello para intentar anestesiarme. — ❤️‍🔥 Elena Rue Morgue ❤️‍🔥 (@Elenaruemorgue) May 26, 2022

Entre los miles de tuits al respecto, se ha hecho viral un hilo de Elena Rue Morgue donde narra que la violaron a los "veintipico", una noche que salió a tomarse unas copas con sus amigas. "Vergonzoso es violar. Vergonzoso es señalar a las víctimas, más incluso desde un escenario y recibiendo palmas por normalizar la violencia sexual. Vergonzoso es destrozar así vidas".

Las redes se han volcado apoyándola y mostrando un consenso general ante la necesidad de acabar con esta lacra. "No son casos aislados, es común", apunta otra tuitera. Además, Elena ha dejado una reflexión final: "Yo denuncié, fue horrible. Después de oír a Ayuso no me digáis por qué no denunciamos".

Bien dicho!

La víctima no debe sentir vergüenza alguna. Poned el foco en los violadores.

Que @IdiazAyuso diga que las mujeres violadas son unas malcriadas es absolutamente inadmisible. También defendió a los curas pederastas. ¡Va a por el voto de los violadores! #ayusodimision https://t.co/5cxF2vTqnm — Inés Fernández 🇬🇱 🏳️‍🌈 (@Misviajesporahi) May 27, 2022

Por qué de repente hoy me salen tantos hilos así?? :'( no son casos aislados, es taaan común. Y si te quejas te llaman exagerada o te dicen "a los hombres también" para desvalidar los abusos hacia las mujeres que ocurren POR MINUTO https://t.co/tRcwuXUySn — María Alexandra 🐝 (@maubmaub) May 27, 2022

@IdiazAyuso presta atención este, lo mismo empatizas un poco y ya de paso lees algo campeona ✊🏽 https://t.co/c6rdsEH0Np — Marina Molinillo (@MarinaMA90) May 27, 2022

Si malcriada significa ser fuerte, tenaz, valiente, conseguir calmarte en situaciones agresivas y violentas, llegar viva a casa y valorar qué opción me protege más en sitiaciones que nadie debería vivir. Soy una malcriada, y con orgullo ✨ https://t.co/5jdB54IZDV — Raquel (@raquel99af) May 27, 2022

Es que lees estas cosas y con el caldo de cultivo de mierda que están sembrando Ayuso y cía. Parece hasta buena idea callarse si te violan en una noche de copas. https://t.co/0SprdfZs6M — FabUlouS (@Fab_YUlous) May 27, 2022

Si no entendéis que el problema entre ser hombre o mujer es que en una situación de vulnerabilidad a las mujeres las violan y de los chavales se ríen por ir borrachos, pues qué queréis que os diga, sois unos misóginos y no me corto ni un pelo. https://t.co/FLy7R53QlZ — Aitor (@HiAitor) May 27, 2022

Algo que se suele quedar oculto es el después de que te violen o abusen de ti. Al menos en mi caso me costó años para volver a salir agusto, para poder socializar, e incluso para volver a tener una vida sexual antes de que abusaran de mí. Y en mi caso también, tuve que pasar https://t.co/s0xG9mM7WU — 💋Kalkutako birjina💋 (@zurebitxa) May 27, 2022

La #LeySoloSíEsSí supondrá un avance democrático decisivo para nuestro país que consagra los derechos de las mujeres, la decisión sobre nuestros cuerpos y refuerza la lucha contra las violencias machistas.



Gracias a @IgualdadGob y al movimiento feminista por hacerlo posible. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 26, 2022

