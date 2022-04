El emotivo testimonio de Yudi, la joven barcelonesa a la que los porros le destrozaron la vida

En un artículo de 2007, la revista científica The Lancet publicaba un artículo de revisión donde explicaba que "el consumo de marihuana y hachís -las drogas más utilizadas por los jóvenes de todo el mundo- aumentaba el riesgo de episodios psicóticos". La prensa se hizo eco de la investigación con multitud de noticias. Esto no hizo más que aumentar el miedo de los padres a que sus hijos entrasen en el mundo de la marihuana. Yudi es una joven de Barcelona que ha contado su experiencia en Twitter y da la razón a todos esos padres preocupados.

El temor a que los adolescentes caigan en las drogas no es algo que surgiese en 2007, ni mucho menos. En 2016 Celso Arango, jefe de sección de psiquiatría del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, explicó a este periódico que sufrir síntomas psicóticos "puede no ser lo más importante que haya que predecir". Sin embargo, en los últimos tiempos se ha multiplicado la cantidad de adolescentes que comienzan a fumar marihuana, llegando a ser considerado por ellos como una actividad normal.

El testimonio de Yudi en Twitter ha provocado una gran reacción porque ataca a esa creencia tan arraigada entre los jóvenes. "Creo que hoy es un buen dia para recordar que los porros siguen siendo drogas y que tienen consecuencias", empieza diciendo esta chica. A ella, el consumo continuado de marihuana le dejó secuelas que le han condicionado la vida.

Creo q hoy es un buen dia para recordar q los porros siguen siendo drogas y q tienen consecuencias, 1-2-3 años fumando diariamente probablemente no las notes pero mi experiencia ha sido apartir de los 5 años de consumo diario donde me di cuenta del daño q m hacian — yudi (@alwaystrustahoe) April 20, 2022

Yudi empezó a darse cuenta de que los porros le estaban afectando seriamente cuando ya llevaba cinco años fumando a diario. Los síntomas que ella relata siguen esta secuencia: "Me levanto (si es que lo hago) hecha una mierda". En segundo lugar, "disocio 24 horas al día, los siete días de la semana". Después, "siento que dentro de mí viven dos personas: la que existe cuando no fumo y la que aparece cuando fumo y os juro q tengo un conflicto de personalidad horrible". Por último, se ve empujada a "atracones, muchos atracones de comida que tu cuerpo ni digiere".

La experiencia es terrible y ha concienciado a muchas personas del daño que pueden causar las drogas. Ella sigue fumando y no critica a quien lo hace, pero acaba con un último consejo: "No romanticéis los porros. Es por si alguien se plantea empezar a fumar porros... no lo hagáis".

No romanticeis los porros… es precioso mirador atardecer porro lo reconozco, retiro espiritual porro obvio, pero pffff os juro q son una mierda y cualquier persona q fume d verdad os dira lo mismo, por si alguien se plantea empezar a fumar porros NO LO HAGAIS — yudi (@alwaystrustahoe) April 20, 2022

Ah y estudio, trabajo y estoy independizada! Que se puede ser porreta y tener una vida normal cabrones. Asi lo justificaba yo siempre, pero con el paso del tiempo he entendido q aunque sigas cumpliendo tus responsabilidades afecta psicológicamente demasiado (en mi caso) — yudi (@alwaystrustahoe) April 20, 2022

Y dejamos para otro dia el melón de los sueños y el panico que nos da a los que fumamos dejarlo y volver a soñar… — yudi (@alwaystrustahoe) April 20, 2022

Además de recibir apoyo, también hay quien ha comentado para explicar que su experiencia con los porros ha sido muy buena. No obstante, Twitter se ha volcado para defenderla:

Los Marihuanos que comentan aca lo unico que se ve, es que confirman lo que estas diciendo, y lo peor es que quieren contradecir, y se nota a flor de piel de que si les afecta. Pero de tan podridos y dependientes que son buscan excusas una mas estupida que otra. — Natanael Sanz (@Natadomsanz10) April 20, 2022

Con el correr de los años vas moderando tu consumo dependiendo de cómo repercuta en tu día y el motivo por el cual lo consumas . En mi experiencia , la marihuana me acompañó en hasta ahora el momento más heavy de mi vida , gracias a fumar pude llevarlo y no solo eso si no que l — ElporroEsamor (@MelinaKreder) April 21, 2022

20 años de consumo llevo y agradezco cada día haber evolucionado en el cultivo y en las metodologías de consumo y dosificación lo cierto si es que hay gente que no sabe que fuma ni cuánto ni porque, creo que ahí está el conflicto! — Dra Weed (@draweedoficial) April 20, 2022

En mi experiencia, tengo 28, empece a fumar a los 14 (uruguay, el porro es común en cualquier persona), no había experimentado problemas de pánico o ansiedad hasta los 24, o 25 cuando empecé a consumir semanalmente cocaína, la mezcla de ambas fue letal, luego dejé de fumar 2 años — Señor Lago (@the__boneless) April 21, 2022

Los primeros 4 o 5 meses sufrí ansiedad al punto que no quería ir al supermercado a hacer compras, o no quería interactuar con más gente que mi círculo, o familia. Con el tiempo se fueron esos problemas, se fueron las drogas, ahora volvieron y estoy bien, por ahora. Ampliaremos. — Señor Lago (@the__boneless) April 21, 2022

