El hilo viral de Twitter que aclara a los extranjeros que los nazarenos no son el Ku Klux Klan

Este año la Semana Santa comenzó el pasado 10 de abril y acabará el domingo 17. En total, siete días de pasión que llegan tras una cuaresma que comenzó el 2 de marzo: 40 días dedicados a preparar el espíritu para la celebración de la Pascua. Sin embargo, las tradiciones españolas -con sus pasos, procesiones, flores, músicas, esculturas religiosas, penitencias y un largo etcétera- no son del todo entendidas en el resto del mundo. Por eso, la cuenta fake de la reina Isabel II en Twitter se ha encargado de poner un poco de luz en su país.

Por ejemplo, los nazarenos son una de las figuras que más confusión generan entre los foráneos. En bien sabido que en Estados Unidos hay quien reacciona con una mezcla de pavor y extrañeza al pensar que se trata de una variante del Ku Klux Klan, el grupo supremacista blanco que tantos actos violentos ha cometido el país norteamericano.

Para evitar confusiones -o para que, de haberlas, sean por otros motivos-, Isabel II los define así con su habitual toque de humor: "Como mezclar a Robin Hood con la niña de The Ring. Malrollito everywhere. No sabes si vas a un acto religioso, o al cadalso. Su canción favorita es 'Zombie', de The Cranberriers. Fervor en slow motion. Sexo seguro, siempre con capucha. Palpatinitos."

Pero no solo los nazarenos: el Cristo de la Buena Muerte, las saetas, el significado y la importancia de las cofradías -que, en su hilo, compara con las cuatro casas de Harry Potter-, La Madrugá, los sufridos costaleros, incluso comidas típicas como las torrijas o los pestiños. Nada escapa a este usuario de Twitter.

CRISTO DE LA BUENA MUERTE (TYPICAL DRUNK BRITISH).

Básicamente, es una ceremonia donde unos beefeaters vestidos de color verde moqueta mantean a Jesús. Vamos, como hacían con Ferguson cuando ganaba la Premier con el Manchester United. Cantan el himno The Boyfriend of the Dead. pic.twitter.com/YK9oTrv77U — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

SAETA (HACENDADO'S SUSAN BOYLE).

Como el tan exportado balconing nuestro, pero en plan blando: ya se quejan antes de caer. AAAAYAYAYAYAYAYAYAYAAAAAAYYYYY!!!! Berrean más que el fondo norte de Stanford Bridge. Como nuestro cambio de guardia en Buckingham, pero en versión moñeco. pic.twitter.com/DGaAcsM5GT — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

COFRADÍAS (HARRY POTTER'S HOUSES).

Grupos más selectos y cerrados que para una timba ilegal en un pub de Birmingham. Cuando salen varios a la vez, parece el desfile de inauguración de los JJ.OO. Miran más el parte meteorológico que en la Formula 1. Hooligans de clase bien. Clones pic.twitter.com/WewA0SkhjO — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

"PICAOS" DE SAN VICENTE (INDIANA JONES OUT OF CONTEXT).

Si te va el rollo 50 Sombras de Grey, lo vas a flipar. Camarones disléxicos: se parten la camisa por donde no es. "Que su devoción no le impida espantar a las moscas". Flagel Rock. En la recta de meta se zurran más fuerte. pic.twitter.com/4vhY8KAl7j — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

LA MADRUGÁ (FRIDAY NIGHT FEVER).

Como ya hace poco calor en Sevilla, pues salen todos a la calle a la vez, para ver bien apretujaos el Gran Premio del Vaticano. Como una rave de Bristol, pero en plan sagrao y eso. Más imágenes por segundo que en un monitor 4K. Woodstock cuqui. pic.twitter.com/fyQPscxM59 — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

COSTALEROS (LONDON METRO SIMULATOR).

Llevan el pilates a otro nivel. Las dos partes del cuerpo que ejercen más fuerza son los hombros y el ojo del culo, porque un pedo ahí no hace prisioneros. Paseando a Santa Daisy. Mudanzas La Milagrosa S.L. Los negros del ataud, pero con flow. pic.twitter.com/SLqXpcdNK1 — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

PROCESIÓN DE LOS BORRACHOS DE CUENCA (A TRIBUTE TO MAGALUF).

Ya sé que el nombre propio es "Las Turbas", pero el otro mola más. Ahí os sentiréis como en casa: solo tenéis que ser vosotros mismos. Hay scape rooms más fáciles que terminar esta procesión. Calvario urbano. Malpaso. pic.twitter.com/rDfVuvvTxW — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

TORRIJAS (BREAD WITH EGG BUKKAKE).

Procesión gastronómica de calorías con final en tus lorzas. Más chorreante que las bragas de una cuarentona viendo Ghost. El pan no está bañado, está ahogado. Postre patrocinado por SuperGlue3. Con un poquito de azúcar, para asegurar el infarto. pic.twitter.com/ScnX7MEWqM — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

POTAJE DE VIGILIA (THE FART & THE FURIOUS).

Es una mezcla del Fish & Chips y el desayuno típico británico. Una joya, vamos. Los pedos no van a ser de metano, van a ser de grisú. "Es que no se puede comer carne". Pues el plato está a dos minutos de cocción de echar a correr. BURP! pic.twitter.com/BEnn6GtLc0 — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

DANZA DE LA MUERTE DE VERGES (IRON MAIDEN'S CONVENTION).

Si el rollo gótico es lo tuyo, esta procesión es un "must". En ese pueblo la gente no habla, es parca en palabras. Más tétrico que el sótano de los Warren. No sabes si estás viendo un ritual, o jugando al Dark Souls. Insane pic.twitter.com/si1HxYg6Qi — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

DOMINGO DE RAMOS EN CATALUNYA (DAENERYS TARGARYEN'S HAIR COSPLAY FESTIVAL).

Allí es tradición que tu madrina te regale esto. "Es que la Play 5 está agotada, cielo". Como el desfile de Barrio Sésamo de Port Aventura, pero sólo con la Gallina Caponata. Día de La Palma sin volcán. pic.twitter.com/FCBAQVfcWz — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

LIMONADA LEONESA (VIRGIN BLOOD WITH FRUITS).

El gin tonic de los cazurros. A beber esto se le llama "matar judíos". Hitler approves. La poison de Cristo. Es como la marmita de poción de Panorámix, nadie sabe lo que lleva. Garrafón tuneao. Para penitencia, su resaca. Alquimia naif pic.twitter.com/noeamYQwbT — iSaBeL Ii 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fake (@iSaBeLIiFaKe1) April 11, 2022

Twitter ha reaccionado con entusiasmo ante el hilo, demostrando que se trata de unas festividades que gozan de gran tradición en España.

Maravilloso recopilatorio siiiiiiii.

No sé si en el resto de España se hace, pero cuando era pequeño mis padres me hacian recorrer varias iglesias el semana santa, no se si eran siete pero era como ir de pubs pero sin cubatas....

👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/5CP6oMfOSu — Pablo Raso. (@PabloRaso1) April 11, 2022

En Ibiza se llaman ir a ver "casas santas", yo lo sigo haciendo, es el mejor día para ver iglesias sin curas dando misa y tomar unas cañas entre visita y visita 😆 — Mostrando Muestras (@mmuestras) April 13, 2022

Como me apetece leer este hilo, "paso a paso" 😃😃😃

Pero casi me apetece mucho más ,que ya es decir, leer los comentarios de esos que creen en palomas engendradoras y las respuestas de su Majestad.

👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/JdA2QigIkZ — Pablo Raso. (@PabloRaso1) April 11, 2022

