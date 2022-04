El hilo de Twitter que te alegrará el día: demuestra que ahora envejecemos mucho mejor que antes

El hacerse mayor es algo que nos lleva preocupando desde que el mundo es mundo. Ya en el siglo I a.C. Cicerón reflexionó sobre las visicitudes de hacerse viejo en Sobre la vejez, donde nos explica que hay muchas formas de vivir esta etapa y que no tiene tanto que envidiarle a la juventud. Y de Cicerón a Twitter, pues ahora el popular usuario de esta red social conocido como Hematocrítico ha publicado un hilo donde demuestra que cada vez envejecemos mejor.

Las operaciones estéticas y el auge de los cuidados personales tienen que ver, por supuesto. También los avances médicos y el hecho de que cada vez apostemos por estilos de vida más saludables. Pero lo cierto es que esto se hace más evidente si revisionamos las ficciones que más tirón tuvieron en el siglo pasado y echamos un ojo al DNI de sus protagonistas.

Por ejemplo, el actor Laurence Tureaud, también conocido como Mr. T, tenía tan solo 30 años cuando le arrebató el título de campeón mundial de los pesos pesados a Rocky Balboa y 31 cuando se puso en la piel del sargento B. A. Baracus, uno de los miembros del Equipo A. Sin embargo, su aspecto era más bien el de George Foreman cuando volvió a reinar en el mundo del boxeo a los 45 años.

Envejecemos mejor ahora o antes la gente tenía edades muy locas.

EL HILO



Uno de los más sorprendentes es el doctor Frasier Crane, personaje secundario habitual de Cheers, la sitcom de mayor éxito en la década de los 80. Posteriormente, Frasier protagonizó su propia serie en uno de esos extraños casos de spin off que supera la original. Pero más inexplicable aún es el hecho de que Kelsey Grammer, el actor que lo interpreta, tan solo tenía 27 años en Cheers.

Quizás, el aspecto y las formas de Frasier, siempre repeinado, vestido con trajes caros y empleando un vocabulario pedante, contribuyen a que le echáramos unas cuantas primaveras más. He aquí otra lección que nos enseña este hilo: para parecer joven hay que empezar por la proyección que hacemos de nosotros mismos (y no me refiero a la apariencia física).

La clave de todo esto la tiene (tenía) Sean Connery. A los 40 cumplió 65, y murió a los 90... Con 65.

Las redes han seguido buscando más 'fenómenos paranormales' entre los archivos del pasado. Sin embargo, este hilo nos sirve para reflexionar sobre aquello que decía Cicerón: "Es preferible ser viejo menos tiempo que serlo antes de que llegue la vejez".

