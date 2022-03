"Un saludo muy cordial": la denuncia viral del machismo que han hecho las periodistas en Twitter

Un profesor a los 18 años me dijo que me besaría.



Un jefe a los 22 me dijo "¿tienes novio? No parece que te vayan los príncipes azules".



Un cargo de responsabilidad, con jerarquía, a los 24 me dijo "llámame cuando te canses de follar con niñatos".https://t.co/ZnCdUs5oW5