Las burlas al economista que llamó "aberración" al hada madrina 'no binaria' de 'Cenicienta'

Educación familiar:



El domingo pasado vi con mis hijos de 4 y 10 años esta película en Amazon. Yo no sabía que aparecería la aberración de una hada madrina hombre. Así que me tocó explicarles y dejar claro a ambos que quieren manipularlos y afectarlos; y ambos me entendieron. pic.twitter.com/c5fxYTgvJi